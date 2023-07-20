中歐5國促請歐盟 延長烏糧食進口禁令

中歐5個國家周三（19日）集體呼籲歐盟，延長烏克蘭糧食入口禁令最少至今年年底。波蘭甚至揚言，如果禁令不延長亦會繼續禁止烏克蘭糧食進口。

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保加利亞﹑匈牙利﹑波蘭﹑羅馬尼亞及斯洛伐克的農業部長周三（19日）在波蘭首都華沙召開會議，商討將在9月15日屆滿的烏克蘭糧食進口禁令。

斯洛伐克農業部長會後表示，團結支持烏克蘭對抗俄羅斯固然重要，但各國糧食市場亦需獲保護。中歐5國憂慮，近日黑海出口協議因俄羅斯終止破局，更多烏克蘭糧食可能需要取道5國出口。

波蘭農業部長泰盧斯（Robert Telus）表示，5國已簽署共同聲明，希望禁令最少延長至年底，但5國對轉口持開放態度。泰盧斯希望，歐盟能夠考慮長期法律及基建解決方案，處理烏克蘭糧食出口問題。

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波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）則表明，如果9月15日後歐盟仍未延長禁令，波蘭依然會不會允許烏克蘭糧食入口。匈牙利亦表示，不延長禁令下依然會採取措施避免當地農民受損。

歐盟今年5月同意，保加利亞﹑匈牙利﹑波蘭﹑羅馬尼亞及斯洛伐克禁止當地出售烏克蘭小麥及黑麥等糧食，各國同意烏克蘭糧食經5國轉口至其他國家。

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責任編輯：吳漢培