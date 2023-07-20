▲ 【可持續發展】i2Cool研發「創冷」油漆iPaint勝出Impact Kommons 獲新世界建築地盤採用

新世界發展 （00017） 旗下亞洲首個以聯合國可持續發展目標（UNSDGs）為藍本的初創加速計劃Impact Kommons，連續三年與星展香港合作支援具社會效益的初創企業。第四階段最新一批的7間初創中，來自香港的i2Cool研發「創冷」油漆iPaint，勝出初創加速計劃的壓軸比賽，並獲頒DBS Business for Impact Prize嘉許及星展香港送贈10萬港元資助，其專利技術亦獲新世界採用於旗下的建築地盤，協助減低冷氣耗電量，從而減少碳排放及推動綠色PropTech（地產科技）發展。

i2Cool團隊於比賽中展示其首個獲得專利技術的商業產品iPaint，該油漆具製冷降溫功能，靈感源自可於撒哈拉沙漠高溫環境下生存的銀蟻，設計團隊分析銀蟻可降溫的毛髮結構後，研發出可折射陽光及排出中紅外線輻射的iPaint，達致阻熱降溫，表現出他們對推動地產業綠色方案的決心。

iPaint最多可令室內溫度降低攝氏7.8度

新世界旗下部分建築地盤已採用iPaint，塗於貨櫃辦公室外牆，經過為期兩周的分析，期間室外溫度介乎攝氏25至31度，發現iPaint最多可令室內溫度降低攝氏7.8度，從而減低對冷氣的用量需求及相關碳排放，符合集團對減碳的承諾。

Impact Kommons於2019年成立，每年均有新一階段招募初創，有關初創的理念及創新方案須與社會效益或可持續發展有關，並符合部分聯合國可持續發展目標。入圍初創會參與商業合作計劃，向新世界不同業務部門展示創新方案，促成合作機會，夥伴機構星展香港則一直全力支持Impact Kommons推動初創成長的願景。

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編輯：陳韻妍