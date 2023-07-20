【銀債2023】專家教抽銀債精明4招 零成本穩賺逾千元兼雙重賺息（附券商銀行銀債認購優惠表）

▲ 銀行與券商齊出優惠搶銀債客

銀色債券將於下周五（7月28日）開賣，專攻60歲或以上的老友記認購，輝立證券正式推十成孖展及十免優惠。俗稱「長者iBond」的銀債鎖定3年固定年息5厘，且毋須擔心債價破發，專家遂建議長者至少斥30萬元抽30手（每手1萬元）；專家教好息族採精明4招，以便谷大注碼瞓身抽。

券商認購銀債優惠

輝立 「10免」：免利息、免按金、手續費低至0、免存入費、存倉費、託管費、不動戶費、免到期贖回費、平台費及免預先入錢 抽銀債4款選擇：限借1萬至3萬元：0按金0息；限借4萬至10萬元：孖展息3.88厘及手續費38元；限借11萬至30萬元：孖展息3.88厘及手續費68元；現金認購：手續費全免 致富證券 （1）擬為銀債提供九成孖展，0息0手續費，最多抽10手，方便新舊客戶贖回4厘固定回報的舊債，申請5厘息的新債 （2）擬為新開戶送300元超市現金券，免費港股美股即時報價，免佣月供港股美股基金； 用智方便網上開戶不用存入1萬元資金 （3）推薦新客開戶，推薦人有機獲100元現金券，毋須認購銀債 （4）豁免多項收費「10免」優惠：免現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展認購利息、存入費、存倉費、到期贖回費、代收股息費、託管費、不動戶費及平台費 富昌證券 推「15項優惠」、當中銀債認購有「10免」：免代收利息費、免提早贖回費、免到期贖回費、免存入費、免轉出費、免利息、免按金、免認購費、免平台費、免存倉費 至於其他5項優惠為：港股0佣金港股、美股手機版串流報價、港期100張0佣、價值200元餐飲美食券，以及轉倉再送1萬元佣金券 耀才證券 （01428） 新舊客戶認購銀債可享「10項全免優惠」：利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免、存入費全免、存倉費全免、轉倉費全免、免經紀費全免、免提早贖回費全免、到期贖回費全免及代收股息手續費全免；新客開戶加碼着數 新客戶送20股盈富 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，轉倉客再送10股騰訊 （00700） 註：最終條款以銀債於7月28日正式開賣後，分銷商正式公布為準

銀行認購銀債優惠

中銀香港 認購費用全免 工銀亞洲 「7免」：認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費 花旗 「7免」：豁免認購手續費、 存倉費 、代收利息費、 到期贖回費、 提早贖回手續費 、存入費 及轉出費 恒生 提供各種綫上綫下認購渠道及「7免」：認購手續費、託管服務費、代收利息費、提前及到期贖回手續費、轉入及轉出手續費 東亞 （00023） 「7免」：認購手續費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、每半年收取債券託管費、交收服務費及轉入費 信銀國際 「7免」：豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費 星展 「6免」：豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉入）、利息代收費、提早贖回費和到期贖回費 招商永隆 「6免」：手續費（0.15%）、 債券託管費、 利息代收費、轉倉費、 贖回費及提早贖回費 滙豐 「6免」：合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請；滙豐會提供一系列手續費豁免優惠：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費 渣打 「5免」：手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券 註：最終條款以銀債於7月28日正式開賣後，分銷商正式公布為準

（1）新債換舊債：

針對手頭欠鬆動的銀絲族，若手持兩隻官債，宜斬纜套現，騰出彈藥集中火力抽銀債。

假如銀齡人士手持iBond （04246） ，以現價97.2元計，早已跌破100元底價；可是，捧場客已收取不少利息，可抵銷現價蝕讓的損失。何況新舊債的息差較大，以銀債今年的墊底息有5厘，較iBond僅兩厘多1.5倍，故債券持有人忍痛清倉，轉吼銀債賺長綫高息，除笨有精。

同樣銀彈不足者應把綠債 （04252） 換馬，索性以現價96.1元盡沽，畢竟綠債的保底息2.5厘，較銀債低2.5厘，長線持有銀債3年，回報較高。

參考去年銀債的分配結果，申請20手或以下更獲全中。何況財政司司長陳茂波把新一批銀債的發行規模，從去年的450億元加碼11%至500億元，銀彈充裕族不妨重錘出擊，大手下注100萬元，達最高配發100手。

（2）零成本長揸銀債穩賺千元：

面對港股易跌難升，恒指又再失守萬九關；相反挾持穩定派息的銀債自有吸引力，銀行與券商窺伺逾百億元的商機，各出奇招搶客，尤其是專攻散戶的經紀行，動輒以零成本谷客，防守族大可不費分文買銀債。輝立證券企業融資經理陳英傑回應本報查詢指，抽3手以下享免息免按金的孖展融資服務；而申請11萬元到30萬元，孖展息3.88厘及手續費68元。

耀才證券 （01428） 向合資格銀債新客送滙豐（HSBC）及盈富 （02800） 、轉倉客再送騰訊 （00700） 等藍籌股；而去年富途的迎新獎賞更達3000元等，爭相利誘客戶，市料上述優惠或將延續至今年。小投資者毋須心急入票，不妨靜觀多兩周，待中介商優惠着數盡出，考慮性價比才入票。

（3）雙重賺息：

由於銀債的銷售期由7月28日至8月9日，長達13天，好息之徒大可開立短期港元定期存款先賺息，眼下7天期最高年息達20厘，由建行亞洲提供，以起存額50萬元計，短存可速賺1918元利息；渣打香港 （02888） 兩周年息亦有5.5厘。定存屆滿後醒目錢再申請銀債，博一筆錢兩邊賺盡高息。

（4）未足60歲也可以買：

近兩年政府向長者加碼派糖，把合資格抽銀債從65歲放寬至60歲；快將登6的銀髮族，眼下做定存宜短不宜長，務求保留多餘錢抽銀債，畢竟第8批銀債允許2024年或之前滿60歲者申購，即1964年或之前出生族為合資格人士。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪