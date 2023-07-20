【Samsung動向】Samsung研發智能戒指　搭載日本名廠電路板

隨著智能穿戴裝置愈趨盛行，智能手錶、運動手環不但是追蹤健康狀況的電子產品，亦成為人們的另類飾品。早已推出多代智能手錶的三星（Samsung），被揭正開發智能戒指，為擴大其智能穿戴業務作準備。

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韓媒《TheElec》引述消息人士指，Samsung已開始研發一款全新智能戒指「Galaxy Ring」，並將使用由日本印刷電路板（PCB）大廠「名幸電子（Meiko Electronics）所製造的電路板。

據指，Galaxy Ring將如同現時市面上的智能戒指般，包含各種傳感器，可以收集佩戴者的健康數據，並將其發送到智能手機中。由於與Meiko Electronics合作製作原型戒指後，Samsung會對新產品進行審查，才決定是否批量生產，故目前尚不確定Galaxy Ring將於何時推出。

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責任編輯：殷凱怡

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