【大行報告｜博彩】大摩料金界控股再融資風險可控　下年度股息率可達8.7厘

▲ 大摩料金界控股再融資風險可控 下年度股息率可達8.7厘

於柬埔寨金邊經營賭場的金界控股 （03918） 公布半年業績後，摩根士丹利發表報告指，金界控股業績正穩步復甦，料明年到期的4.7億美元債券，可順利過渡，料市場會重新聚焦公司基本面，續予金界控股「增持」評級、目標價5.5元。

雖然大摩預計金界控股今年不會派息，但明年股息率可達8.7厘，2025年度再增至10.6厘。

金界上季EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按季增長43%至8400萬美元，相當於2019年同期的41%，符合大摩預期。總結上半年，金界純利錄約8300萬美元，較去年下半年增52%，相當於疫情前34%。金界控股期末淨負債2.1億美元，較去年底少8500萬美元。

大摩：金界有望降決明年4.7億美元到期債務 現估值吸引

大摩表示，金界有能力為明年7月到期的4.7億美元債務再融資。該行主要考慮到公司期末現金達2.42億美元，預計下半年資本開支6000萬美元、明年上半年再花2000萬美元，若金界維持上季EBITDA水平，自由現金流可達5000萬美元，配合發行5000萬至1億美元新債，有望順利滿足資金需求。

大摩續指，一旦再融資風險解除，金界控股股價回歸到由基本因素主導，並認為目前金界估值吸引。該行指出，金界控股長期平均估值為企業價值倍數（EV/EBITDA）8倍，以上季業績計，金界企業價值應為27億美元、市值應為24.8億美元，為現時26.5億美元市值，帶來支持。

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記者：伍鍵文