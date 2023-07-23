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【職場新工】40歲內地男 棄月薪2萬 轉行做全職兒子

理財智慧 14:54 2023/07/23

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最近內地興起一個新職業，有位40歲的男士在內地辭去月薪兩萬元的工作，轉而成為「全職兒子」。

所謂全職兒子的工作就是每天打掃家裡、照顧及陪伴自己的父母。這位男士本來在內地一綫城市打工，月薪有2萬元，但工作壓力大，又遇上父母身體不好，需要他的照顧。之後回到工作崗位後，他的父母鼓勵他辭去工作，回家陪伴及照顧兩人，於是他辭掉工作。他認為，現在是他回饋父母的時候了，因此他決定成為一名全職兒子，照顧他們的生活需求及提供陪伴。

雖然這份工作的回報不及正職，但亦有一定的金額，他的父母會給予他補貼，讓他能夠維持基本的生活開支。而且他可以得到免費的居住環境，平日的飲食亦有父母的支持。因此他賺得的錢都可以儲下來。

這位男士的決定引起了不少人討論，有人認為他是盡了做兒子的責任，亦有人認為他只是逃避工作的壓力。雖然短期可以舒服，但未來父母離世，他將會一無所有，沒有工作亦難以難活自己。不過每個人的價值觀、生活經歷和家庭情況都不同，沒有一定的標準。但是，在做出任何決定時，都應該考慮自己和家人的需要和情況，以及未來的發展和生活品質。

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責任編輯：陳玉蓮


 

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