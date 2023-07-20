【大行報告】滙豐研究上調安踏全年業績預測　惟削目標價28%至103.3元

▲ 滙豐研究上調安踏全年業績預測 惟削目標價28%至103.3元

滙豐研究輕微上調安踏 （02020） 全年收入及盈利預測，認為集團可以如期實現全年目標，但預期增長於6月會開始放緩，由於對安踏加權平均資本成本（WACC）假設由之前的6.2%提高到7.7%，將安踏目標價由143元下調27.8%至103.3元，評級維持「買入」。

滙豐研究預期，集團上半年收入按年升15.6%，其中安踏品牌、Fila及其他品牌料升10%、14%及70%。受惠於零售業務的正面經營槓桿，預期Fila及其他品牌的經營利潤率將分別由去年上半年的22.5%及21.6%改善至今年上半年的25%及22%。而安踏品牌的經營利率料維持穩定於20%。由於合營企業虧損減少，預期集團淨利潤按年升26%至45.5億元人民幣。

該行上調安踏全年收入及盈利預測，將全年淨利潤預估上調3.7%至95.9億元人民幣，收入則預期按年升17.3%，主因受惠其他品牌增長更高及DTC（Direct To Consumer）模式對安踏品牌的正正影響。

不過，滙豐研究指，宏觀風險可能會限制股價表現，而且，市場憂慮體育用品行業於2023年打後的增長，也可能會影響股價重估的機會。該行認為，今年第三季末零售動力開始回升將是下一個催化劑。

安踏全日收報82.9元，跌0.06%。

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編輯：袁諾曦