【置業資訊】買樓除咗樓價 經紀佣金 仲有一堆支出要畀 分分鐘逾6位數 !

買樓不只需要考慮樓價，還有額外收費需要注意。很多首次置業的人士缺乏經驗，以為買樓只需辰支付首期，最終引致資金不足的情況。其實置業除了樓價下，亦有不少額外收費，當中包括印花稅，經紀佣金等，這些額外開支分分鐘涉及六位數字，所以買樓前要了解清楚，免得失去預算。

首先，買家需要繳付印花稅，稅率隨著樓價提高，以目前香港的樓價，大部需要額外支付六位數字以上的開支。例如買入一個600萬的單位，根據現時印花稅稅階，需要額外支付$13.5萬（$600萬X2.25%）的開支。單位愈貴，支付的印花稅亦愈高，買樓前可先去稅務局查核稅務開支。

其次，買家在買入二手樓時需要支付地產代理佣金，一般為樓價的1%，例如樓價500萬，經紀佣金即為50,000元。再者，按揭利息也是一筆不小的開支，除非買家有能力一筆過支付，否則大部分需要向銀行申請按揭，供款年期長達30年，按揭利息開支不菲，所以要懂得選擇低息按揭計劃並善用按揭存款戶口對沖利息支出。

置業是人生的大事亦是開心事，但一旦失去預算，則會為人生帶來重大的影響。故此計好數才置業，免得帶來嚴重的影響亦相當重要。

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責任編輯：陳玉蓮



