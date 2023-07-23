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【移民KOL】想移民加拿大 ?又唔知真實情況 ? 唔好再靠估 睇吓人哋真實生活

理財智慧 13:08 2023/07/23

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如果你正在考慮移民加拿大，你可能已開始尋找一些有關加拿大生活的資訊。但是，很多資訊都可能不夠全面，也不一定反映真實情況。如你想更深入了解加拿大的生活和文化，可以考慮通過觀看一些港人在Youtuber分享在加拿大生活的影片以了解他們的真實生活。

以下是一些值得介紹的加拿大Youtuber，他們的影片可能對你移民加拿大前有參考的價值：

1.阿文抵加 Awen in Ca

阿文是一位台灣人，自細對出國生活充滿熱情，並一直渴望與那些可以留學的朋友一起體驗不同的文化和生活方式。長大後，這個夢想仍然深深地植根在心中。因此，他辭去我原本喜愛且穩定的工作，決定移民到加拿大，以開始新生活。在他的頻道他分享很多在加拿大市到的困難，買車遇到的事等。

2.KO阿佬-史丹尼 Koarlo

KO阿佬是一位已取得加拿大居留權的香港人，他希望將香港人最優秀的一面放到加拿大，頻道的內容包括有關加拿大資訊 ; 加拿大的旅遊 ; 加拿大生活VLOG等，透過他的頻道可以了解更多有關加拿大的真實生活分享。

3.奶咀Nigel

奶咀Nigel 是一位香港年輕人，他在頻道分享自己在加拿大的生活，亦有介紹不同的搵工方法予想移民加拿大的人作參考，他亦透過訪問不同的人移民加拿大的心聲。


4.Ann & Him 師兄妹

他們是一對從香港移民到加拿大多倫多的情侶，他們分享不同途徑及各種殘酷現實，例如移民英文差不能搵到工等。他們亦有分享租屋、搵工情況等。

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責任編輯：陳玉蓮


 

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