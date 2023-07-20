G7國家2031年前 年長勞工佔總勞動人口四分一

美國諮詢公司貝恩（Bain ＆ Company）發表新研究報告，預計七國集團（G7）成員國在2031年前，年長勞工佔整體勞動人口比例將達到四分之一。

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研究指日本在勞動力老化方面較嚴重，近4成勞動力年齡超過55歲，而歐美地區的比例就介乎2成半至3成。

貝恩指，目前進入勞動力市場的年輕人口愈來愈少，部分原因為生育率較低及新一代受教育時間較長。

該公司引述經合組織的數據指，勞動人口提前退休的長期趨勢正逐漸逆轉，就業市場蓬勃、通脹率升等因素推動退休人口重投勞動市場，而新冠疫情爆發頭幾個月時退休人數急增只是短期趨勢。

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各國近年研究提高退休年齡，例如法國推出退休金改革法案，主張將退休年齡由62歲提高至64歲，但引起大規模示威。

貝恩向19國超過4萬名員工的調查也發現，60歲以下的勞動人口主要受良好薪酬鼓勵，但年齡較大人士則希望工作更具自主和靈活性，建議企業加強配套協助年長勞動人口融入工作環境。

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責任編輯：鄭錦玲