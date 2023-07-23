【移民KOL】移民加拿大港人回流返香港? 原來只係返港探親 !

加拿大一直是香港人的熱門移民目的地，尤其是在政治環境不穩定的情況下，加上當地放寬移民政策後，更有不少香港市民選擇移民加拿大。不過，最近有消息指出，部分移民加拿大的香港人正在考慮回流返香港，引起不少人的關注。

不過有網民於社交媒體上表示，這些香港人返香港的原因，只是為了探親或處理一些家庭事務。他們認為香港是自己的家鄉，希望能夠回來看看家人和朋友，同時處理一些日常事務，例如辦理證件、繳交稅款等，因為這些事情在加拿大處理比較麻煩，因此他們選擇返港處理。



當然亦有部分港人移民加拿大後發現生活不如意，如工作不穩定、生活費用高昂等，因此他們考慮回流返香港。不過，這些人大多數仍然會保留加拿大的居留權，以備不時之需。



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責任編輯：陳玉蓮



