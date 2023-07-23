【孝順仔女】2023 家用公價係幾多? 你係咪最孝順果批呢 ?

在香港社會，仔女畀家用看似天經地義，但畀幾多家用先可令父母稱心，仔女又未致於荷包重創卻是大有學問，既是家庭經濟問題，又是親情的考驗。成功搵到畀家用的完美平衡點，對維繫家庭和睦十分重要。在香港社會中，孝順父母是一項重要的價值觀，其中提供家庭經濟支援被視為孝順的重要表現之一。然而，什麼程度的經濟支援才能令父母感到滿意，這是一個需要細心考慮的問題，因為適當的家庭經濟支援不僅能維繫家庭和睦，還能減輕子女的經濟負擔。

家用「公價」是6,000元

根據調查，香港人子女每月供養父母金額中位數約6,000元，約67%退休父母及73%的在職子女認為畀家用是天經地義。香港01在2023年的調查則顯示43%子女每月支付的家用金額為3000元至6000元，24%受訪者的家用為6000元至10,000元；15%受訪者每月向父母上繳10,000元家用。可見香港的子女畀家用的金額亦不算少，亦有一定的負擔。然而，在調查中卻發現，父母對子女畀家用安排的滿意程度中位平均數僅為6.9分（以10分作滿分），反映仔女與父母在畀家用與收家用的期望之間，存有一定差距。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

「家用」這個與金錢的有關的項目，又是向父母表達心意亦是為家庭提供經濟支持。因此，若父母無工作能力，相對要負擔的會較多，父母有能力的，子女給予的金額則可以較隨心。

渣打：香港富裕投資者平均擁近456萬可投資資產 近8成認為AI可助達成理財目標，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【豪華享受】有錢唔知點使 ? 阿聯酋航空推私人專機服務 為指定地區短途旅客提供特別飛行體驗，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮



