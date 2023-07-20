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【網絡方案】香港寬頻企業方案推「AegisConnect」　整合Check Point、Cisco網安技術

科技 17:29 2023/07/20

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香港寬頻未來持股管理人兼企業方案行政總請何達（中）指出，現今企業用戶對寬頻服務的需求已不限於速度快，更重視網安質素及對網絡狀況的了解。（HKBN）

為應對日益複雜的網安挑戰及網絡需求，香港寬頻企業方案（HKBNES）針對中型至大型企業客戶，推出一站式網絡方案「AegisConnect」，讓企業實時清晰了解公司的網絡狀況，甚至可通過增值服務，獲取來自Check Point及Cisco等網安企業的技術支援，解決業務的個別需求。

香港寬頻未來持股管理人兼企業方案行政總裁何達指出，現今企業用戶對寬頻服務的需求已不限於速度快，更重視網安質素及對網絡狀況的了解。惟各大企業都出現人手不足情況，萬一出現網絡系統故障，要快速找出事故原因及解決問題，往往都需要花費很長時間。

工程師團隊      7X24技術支援

為解決以上痛點，HKBNES推出的網絡方案AegisConnect具有「全方位管理系統」（Superior Manageability）及「全方位網絡安全防護」（Superior Security） 兩大優勢，配合該公司的工程師團隊7X24的技術支援，能確保公司IT營運安全暢順。

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香港寬頻持股管理人兼企業方案策略總裁許先耀提到，企業網絡不穩定導致「窒機」（Lagging）的情況時有發生，這或會導致視像會議中途停頓、應用程式加載時間過長等問題，影響企業正常運作。但通過AegisConnect，則可主動回應不同負載及干擾情況，甚至協助企業預測及防止網絡問題發生。

界面簡潔易明    實時監察網絡健康

香港寬頻未來持股管理人兼企業方案科技總裁及銷售工程副總裁葉智文表示，AegisConnect所配備的「Aegisinsight」 儀表板，界面簡潔易明，能讓IT管理人員輕鬆了解企業的網絡表現，包括CPU、記憶體運作等指標，而Time-Series Based的設計也有助客戶回顧網絡不同時間的變化，並設置通知功能，從而及時得知系統異常情況，實時監察網絡健康。

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此外，如客戶需要管理更複雜的網絡系統，也可選擇升級AegisConnect的智能網絡管理平台，該平台能提供動態網絡文檔、監察和變化管理、自動化保安及紋障診斷等進階網絡管理功能。

同時，企業也可按需求隨時加配其他增值服務，例如量化式DDoS防護（DDos Protection）、次世代防火牆（NextGen Firewall）、域名系統保護（DNS Security），以及電郵安全解決方案（Email Security），以上是由Check Point、Cisco、F5、Fortinet及NetBrain提供網絡管理及安全技術的支援。

記者：陳卓賢

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