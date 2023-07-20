▲ 【大行報告│油股】滙豐環球:「三桶油」或受惠於國企改革及氣價改革 調升目標價1%至6%

沙特阿拉伯及俄羅斯早前均削減石油產量，滙豐環球研究認為，受宏觀經濟因素影響，限制油價上升空間，加上俄羅斯原油供應充裕，預期布蘭特期油價格中線將受壓，因此調低布蘭特期油今年預測至80美元，明年75美元，並削減中資油股2023至2025年勘探與開發盈利預測。

滙豐環球研究指，內地次季對原油需求升至日均1600萬桶的新高，同時原油淨進口按年增加17%，預期內地原油需求持續強勁，故維持內地今年日均需求1590萬桶的預測。下游方面，汽油及柴油的銷售毛利下跌但與去年相若仍大致平穩，化工業務毛利則在供求失衡下受壓。

中石油天然氣進口虧損將呈按季收窄

今年首5個月，內地天然氣需求按年增長5%，復甦速度較市場預期為慢，期內燃氣發電產量按年增長7%，反映部分行業正逐步轉向燃氣供應，同時現貨液化天然氣（LNG）價格下跌。近日政府推動的氣價市場化政策，將支持燃氣業務毛利及投資回報改善，預期中石油 （00857） 的天然氣進口虧損將呈按季收窄。

滙豐環球看好中石油，予A股及H股「買入」評級，相信中石油可直接受惠於氣價改革，而且上游業務基本面仍穩健。即使油價走弱，中海油 （00883） 下跌空間有限，主要得益於產量每年增長6%至7%，以及成本控制得宜，故維持「買入」。該行予中石化 （00386） 「持有」評級，即使油價回落對下游業務屬利好，但化工業務毛利率持續受壓，而且本土LNG需求疲弱亦引起憂慮。

不過，基於國企改革或會提及提高股東回報的措施，因此調升三大油股目標價1%至6%。

股份 目標價 評級 中石油H股 （00857） 6.3>6.7港元 買入 中石油A股（滬：601857） 8.9>9.3元人民幣 買入 中海油H股 （00883） 15.2>15.3港元 買入 中海油A股（滬：600938） 22.1>23.3元人民幣 買入 中石化H股 （00386） 5>5.1港元 持有 中石化A股（滬：600028） 5.5>5.7元人民幣 持有

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編輯：陳韻妍