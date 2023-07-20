【政府工】人才短缺 近視都可以考消防了 ? 想做消防要過四關 仲有呢個學歷要求

人才短缺問題嚴重，香港消防處亦計劃調整體能測試以招募更多消防員，並考慮容許投考者戴眼鏡，放寬視力要求。



消防處表示，由於消防員的呼吸器內有眼鏡，因此戴眼鏡與否對工作沒有影響。相關討論已進入最後階段，預計在今年第三或第四季公布實施細節。

若放寬要求後，各有志加入的人士可以留意，不過投入消防亦不容易。立即睇睇有咩要求



投考消防員學歷要求 :

文憑試或會考五科合格 消防隊長

最低學歷要求: 文憑試五科具第三級或以上成績

兩者皆需通過視力測驗、體能測驗、模擬實際工作測驗和能力傾向筆試等四大基本測試。消防處每年的招聘次數不定，有興趣的人應留意下一輪招募的情況。

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責任編輯：陳玉蓮



