▲ 【香港經濟】6月通脹率1.9%符預期 電、燃氣及水類別升13.3% 政府料外圍價格壓力或續減退

政府統計處公布，本港6月消費物價指數按年升1.9%，符市場預期，也低過5月的升2%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.7%，較5月份的1.8%略低。政府發言人表示，6月份基本消費物價通脹維持在溫和水平，能源相關項目價格整體按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

政府發言人預計，通脹在短期內應會持續溫和，外圍價格壓力或會進一步減退，本地營商成本則可能會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但在短期內料會大致維持溫和。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格6月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.7%）、電力、燃氣及水（上升13.3%）、衣履（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升2.5%）、雜項物品（上升2.3%）、交通（上升1.3%）、住屋（上升0.6%）和基本食品（上升0.1%）。另一方面，6月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.7%）。

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記者：李哲毅