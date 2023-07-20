  • 33°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】6月通脹率1.9%符預期　電、燃氣及水類別升13.3%　政府料外圍價格壓力或續減退

宏觀解讀 16:43 2023/07/20

分享：

分享：

【香港經濟】6月通脹率1.9%符預期　電、燃氣及水類別升13.3%　政府料外圍價格壓力或續減退

政府統計處公布，本港6月消費物價指數按年升1.9%，符市場預期，也低過5月的升2%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.7%，較5月份的1.8%略低。政府發言人表示，6月份基本消費物價通脹維持在溫和水平，能源相關項目價格整體按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

政府發言人預計，通脹在短期內應會持續溫和，外圍價格壓力或會進一步減退，本地營商成本則可能會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但在短期內料會大致維持溫和。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格6月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.7%）、電力、燃氣及水（上升13.3%）、衣履（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升2.5%）、雜項物品（上升2.3%）、交通（上升1.3%）、住屋（上升0.6%）和基本食品（上升0.1%）。另一方面，6月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.7%）。

ET財智Talk
【ET財智Talk】住宅樓價續向下調整？ 高力李婉茵分析本地住宅、商鋪及寫字樓前景及機遇

相關文章：

【香港經濟】本港失業率跌至2.9%低於預期　何啟明：勞工市場未來數月應會進一步改善

【香港經濟】渣打上調今年香港經濟增長預測至4.3%　年底3個月拆息企逾5厘

記者：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 經濟數據表現 經濟 綜合消費物價指數 政府統計處 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股業績】IBM上季收入近155億美元遜預期　股價盤前跌1%

下一篇文章

【NFLX業績】Netflix付費共享帳號計劃奏效　第二季用戶增8%　惟盤前仍急跌7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升62點　人民幣跌0.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升62點　人民幣跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】Tesla放榜盤後跌逾4%　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】Tesla放榜盤後跌逾4%　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【港股市況】內房造好　ATM倒跌、舜宇挫逾13%　恒指反覆跌24點（不斷更新）
【港股市況】內房造好　ATM倒跌、舜宇挫逾13%　恒指反覆跌24點（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【長和李嘉誠】孫女李思德獲李嘉誠親手培育接班　喜愛水上運動、被讚「又乖又懂事」
【長和李嘉誠】孫女李思德獲李嘉誠親手培育接班　喜愛水上運動、被讚「又乖又懂事」
【TSLA業績】Tesla盤前跌近3%　料第三季產量微跌嚇怕市場　第二季業績破多重紀錄、發動減價戰經營毛利率跌至10%
【TSLA業績】Tesla盤前跌近3%　料第三季產量微跌嚇怕市場　第二季業績破多重紀錄、發動減價戰經營毛利率跌至10%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款