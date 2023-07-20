【青年宿舍】民青局再批酒店轉青年宿舍　位於深水埗鴨寮街　提供最多84個宿位（多圖、附申請詳情）

民政及青年事務局今日（20日）批出在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第3個項目。新一個青年宿舍項目位於深水埗鴨寮街86及88號，整幢物業共有42間房間，可提供最多84個宿位。項目由劉葉淑婉紀念慈善基金有限公司與華人置業集團合作推出，將以「仲學舍」的名義營運。

申請資格： 1. 為香港永久性居民； 2. 於截止申請日期當日，年滿18但未滿31歲； 3. 為在職人士（全職／兼職／自僱均可，惟全日制學生不合資格） 4. 符合青年宿舍計劃的收入水平及總資產淨值上限： 4.1. 一人申請者的收入水平，不得超過18至30歲就業人士每月就業收入的第75百份值（現時數據為2.6萬元），二人申請者的收入水平，不得超過一人申請者的一倍； 4.2. 一人申請者和二人申請者的總資產淨值分別不得超過39萬元及78萬元； 5. 不擁有任何在香港的住宅物業； 6. 如果是公屋住戶，不會因為入住青年宿舍而導致有關公屋或中轉房屋空置 7. 沒有曾經居住在政府青年宿舍計劃下的青年宿舍合共超過3年（如申請人現居於青年宿舍計劃下其他宿舍，必須在簽署仲學舍租約前遷出該青年宿舍。就雙人申請而言，其中一人或二人均須符合以上要求。）

根據「仲學舍」網頁介紹，每一房間提供兩個宿位，平均租金約為每宿位HK$3,000，租金已包括水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費；設有免費無線上網服務及獨立衛浴設備。

至於宿舍內基本設包括：大型電視、梳化、雪櫃、微波爐、電磁爐、餐桌、洗衣機、洗手間、免費無線上網服務及多款益智桌上遊戲等。 住客亦可以參加定期舉辦的工作坊及講座，實現自我增值。2樓設共享空間，歡迎住客及其訪客自由使用。

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要留意，青年租戶必須在一年內參與不少於200小時的社區或志願服務，例如為基層家庭兒童輔導功課或培養他們在音樂、藝術或體育等不同範疇的興趣，收集及向有需要人士派發物資等，為社會作出貢獻。有關該項目的詳情及申請方法將會在「仲學舍」網頁公布。

政府在2022年施政報告及《青年發展藍圖》中宣布擴大青年宿舍計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，非政府機構須把租金水平訂在不超過鄰近地區面積相若單位市值租金的六成。管理青年宿舍的非政府機構亦會為宿生提供不同支援和訓練等活動（例如創業培訓、身心發展、職場文化等），讓他們在住宿期間可以自我增值，擴闊個人及社交網絡。

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