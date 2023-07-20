【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠

香港房屋委員會今日（20日）宣布，「居屋2023」及「白居二2023」由7月31日上午8時起至8月14日晚上7時正期間接受申請，為期兩星期。「居屋2023」及「白居二2023」預計於今年第四季分別進行攪珠，並在明年第一季，「居屋2023」開始選樓，及向「白居二2023」成功申請者發出批准信。「居屋2023」的申請費為270元，「白居二2023」的申請費為230元；同時申請兩者則為500元。

房委會於4月時公布新一期居屋的平均售價和銷售安排。6個新建居屋包括啟德啟悅苑；觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑；屯門兆翠苑；以及元朗朗天苑，合共提供共9,154個單位。6個新發展項目單位的售價介乎149萬元至494萬元，平均售價約為285萬元。以綠表申請可以做九成半按揭，即最少只需要約7萬元首期。

至於重售因買賣協議撤銷而收回的居屋單位，約50個在「居屋2020」推售的馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑；及在「居屋2022」推售的東涌裕雅苑和沙田愉德苑因買賣協議撤銷而收回的單位，連同截至選樓日期開始前約兩個月確知因買賣協議撤銷而收回的該4個屋苑的單位。

6個發展項目詳情及單位模型：

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房委會資助房屋小組委員會今日稱，考慮到「白居二」配額的需求、配額的使用率，以及避免為第二市場居屋單位的價格帶來不必要的上行壓力，小組委員會決定把「白居二2023」的配額維持在4,500個，家庭與一人申請者的配額比例維持在9：1。「居屋2023」白表申請者的申請資格，包括入息及資產限額和擁有住宅物業的限制等，會繼續適用於「白居二2023」。

另外，小組委員會早前亦通過修訂資格準則，公屋租戶或房協出租屋邨的住戶，以綠表申請者身分申請購買資助出售單位時，在遞交申請截止日期前的24個月起計，直至購買單位時，均不得在香港擁有住宅物業。此外，房委會的定期暫准居住證持有人，即可暫時居住在原有單位的公屋富戶，將不再符合資格以綠表申請者身分購買資助出售單位。

「白居二2023」將與「居屋2023」一併推出。兩項計劃繼續使用同一份申請表。申請者可選擇申請居屋、「白居二」或同時選擇兩者。兩項計劃會分別進行攪珠，以決定「居屋2023」的選樓優先次序和「白居二2023」的配額分配。

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