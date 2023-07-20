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夫婦客於機場工作　每月1.43萬租映灣園兩房

股樓投資 19:48 2023/07/20

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中原地產曹嘉華表示，東涌區租賃交投活躍，本月錄約100宗租賃成交，預計全月成交量將超越上月約125宗的紀錄。其中映灣園3座中層C室租賃，實用面積495平方呎，兩房間隔，享山景，月租叫價15,000元，議價後以14,300元租出，實用呎租29元。新租客為一對夫婦，均在機場工作，為方便上下班，加上映灣園設有大型會所，故租入上址。

曹嘉華指，業主於2001年以約167.1萬元一手買入單位，持貨22年，現享約10厘租金回報；若按單位市值售價約600萬元計，租金回報約2.9厘。 

 

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房714萬沽　較同座高層兩房平6%【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 映灣園 中原地產 東涌

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