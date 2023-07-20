夫婦客於機場工作　每月1.43萬租映灣園兩房

中原地產曹嘉華表示，東涌區租賃交投活躍，本月錄約100宗租賃成交，預計全月成交量將超越上月約125宗的紀錄。其中映灣園3座中層C室租賃，實用面積495平方呎，兩房間隔，享山景，月租叫價15,000元，議價後以14,300元租出，實用呎租29元。新租客為一對夫婦，均在機場工作，為方便上下班，加上映灣園設有大型會所，故租入上址。

曹嘉華指，業主於2001年以約167.1萬元一手買入單位，持貨22年，現享約10厘租金回報；若按單位市值售價約600萬元計，租金回報約2.9厘。

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房714萬沽 較同座高層兩房平6%【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映 【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機