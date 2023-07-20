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【AI取代人類】Google擬針對生成新聞　推新AI工具「Genesis」

科技 16:21 2023/07/20

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生成式人工智能（Generative AI）雖然成為企業爭先引進的技術，冀能緩解人手短缺及提升工作效率。惟AI模型不時提供錯誤資訊一直為人詬病，亦令新聞界、法律界等企業不敢輕易採用。Google近日被揭正在測試一款用於生成新聞的AI工具，並將推銷予多間美國傳媒機構。

【AI法案】被控Alexa觸犯兒童隱私法　Amazon認罰賠2500萬美元

據外媒《紐約時報》引述三位知情人士報道，Google正測試一款內部暫稱為「Genesis」的生成式AI新聞撰寫工具，可以接收時事詳細資訊繼而生成新聞內容。其中一人更指，Google視該工具為「負責任的技術」，不但可以充當記者的私人助理，更可助出版及新聞行業遠離生成式AI的危機。

報道又提到，Google將Genesis推銷給《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》母公司新聞集團等新聞機構，惟部分看過相新AI工具資料的新聞界高層，形容該項工具令人感到不安。

就此事件，Google發言人Jenn Crider於聲明中表示，對於與新聞出版商，尤其是小型出版商合作，「我們正處於探索想法的最早階段，以提供AI工具來幫助他們的記者完成工作，如提供標題和其他寫作風格的選項。」強調AI工具無意且不能取代記者在報道、創作和核查文章中的重要作用。

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【AI爭議】科企使用未付費作品訓練AI模型　遭美逾8,000作家聯署抗議

責任編輯：殷凱怡

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