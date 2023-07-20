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【美股焦點】美光CEO據報昨拜會中國商務部　旗下產品早前遭內地封殺

股市 16:18 2023/07/20

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【美股焦點】美光CEO據報昨拜會中國商務部

據內媒報道，遭中國封殺的美國芯片製造商美光（美：MU）總裁兼首席執行官Sanjay Mehrotra於周三（19日）拜會中國商務部。 

中國網絡安全審查辦公室在5月時於美光產品做出「不予通過網絡安全審查的結論」，並要求要求關鍵信息基礎設施的運營商停止採購美光的產品。

可是，美光6月宣布計劃在未來幾年對其位於中國西安的封裝測試工廠投資逾43億元人民幣，為產線進行升級和擴建。此舉被認為是美光在主動向中國示好，以保全其在中國市場的份額，亦彰顯了美光對中國業務及中國團隊成員堅定不移的承諾。

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【ET財智Talk】住宅樓價續向下調整？ 高力李婉茵分析本地住宅、商鋪及寫字樓前景及機遇

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【美股焦點】印度總理莫迪見美國商界　蘋果庫克指當地充滿機遇　美光隨即宣布進行重大投資

編輯：姚卓然

 

 

 

美光科技（Micron Technology，美：MU） 中華人民共和國商務部 科技產品 科技戰 晶片 美股
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