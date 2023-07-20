【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會

香港中國銀行的「理財TrendyToo」將於9月9日在海洋公園水上樂園舉辦全港首個大型跨感官水上音樂會《TrendyToo SPLASH!》。此次演出將邀請炎明熹、鍾柔美、張馳豪、雷濠權、馬檇鏗和Lolly Talk等嘉賓，為觀眾帶來視覺、聽覺、體感和AR的娛樂體驗。

觀眾可以在水上樂園室內造浪池「天海灣」欣賞表演，並坐在水泡上感受不同的波浪效果。演出將帶來跨感官的娛樂體驗，包括視覺、聽覺、體感和AR技術等，讓觀眾享受獨一無二的水上音樂會。

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演出嘉賓Lolly Talk是一個受歡迎的女團，她們將以甜美的歌聲和舞蹈為觀眾帶來清涼的夏季感覺。Lolly Talk表示：「我們平常也喜歡到水上樂園遊玩，享受陽光和玩水的樂趣，所以我們非常期待這次表演，屆時我們會身穿清涼的夏季服裝，帶給大家難忘的音樂體驗，讓大家可以坐在水泡上，和我們一起合唱。」

此外，演出還邀請到《全民造星V》的型爆鼓手Jason和「微辣混血男神」Roberto兩位型男。Jason雖然沒有晉身十強，但他在網上的人氣非常高，兼具才華和帥氣，他將現場即席表演打鼓，讓觀眾感受他的鼓聲與水波的搭配。首次在水上打鼓的 Jason 表示：「這是一次很有挑戰性的演出，不過我非常期待，希望能為觀眾帶來一個熱烈的現場氛圍，和大家一起享受音樂的快樂。」而Roberto則表示他會和觀眾一起濕身，讓大家感受水上音樂會的狂歡氛圍。

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責任編輯：陳玉蓮



