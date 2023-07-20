【金沙業績】 金沙中國第二季扭虧為盈 經調整物業EBITDA轉賺5.4億美元

金沙中國（01928）公布第二季度業績，淨收益大幅增長，並成功扭轉去年同期的虧損狀況。根據美國公認會計原則，金沙中國第二季度的淨收益總額達16.2億美元，較去年同期增長3.4倍；收入25.4億美元，按年升2.4倍。經調整物業EBITDA為5.4億美元，去年同期則虧損1.1億美元。

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然而，金沙股價績後反覆向下，曾低見27.45元，最多跌2.5%，收報27.65元，跌1.8%，成交額2.4億元。

金沙第二季度資本開支總額為1.96億元（美元，下同），其中包括在澳門進行建造、發展及維修活動所花費的4,200萬元。金沙旗下3個主要項目，包括澳門威尼斯人、澳門倫敦人和澳門巴黎人，淨收益按年也有大幅增長，分別升3.4倍、4.1倍及4.7倍；經調整物業EBITDA同樣扭虧為盈。

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金沙控股股東Las Vegas Sands Corp.（美﹕LVS）主席兼行政總裁Robert G. Goldstein對此表示滿意，認為澳門和新加坡的旅遊及旅遊消費的強勁復甦為公司的業績提供支持，並期待在今年餘下的時間以及未來幾年內有更多的旅客再次訪問集團的物業。他指出，所有的博彩及非博彩業務分部都在季內顯示出持續的復甦，並期待有更多的投資機會，以提升澳門對區內旅客（包括訪澳外國遊客）的旅遊吸引力。

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記者：郭秀慧