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【被迫破產】無力償還疫情期間「零零貸款」　日中小企陷破產潮

商業 10:00 2023/07/21

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香港在疫情期間推出了「百分百擔保貸款」支援中小企資金周轉，而日本亦有推出「零零貸款」。但就跟「百分百擔保」有很多企業在疫情後無法償還一樣，日本的「零零貸款」亦面對同樣問題，因無法還款而破產的中小企業正大幅增加，比去年同月增加了2.3倍。

【雪見大福】日本雪糕受歡迎　3.6億元出口額創歷史新高

「零零貸款」是日本政府支援因新冠疫情導致銷售額下降的中小企業融資的計劃，提供最長3年、最多3億日圓（約1,680萬港元）的無利息、無抵押貸款。但隨著疫情結束，「零零貸款」亦逼近還款期限。但即使該計劃的還款期限不斷延長，獲得貸款的企業破產數量卻不斷增加。

據調查顯示，6月份有採用「零零貸款」的企業破產案件有61宗，比去年同月增加了2.3倍。日本經濟正在恢復到新冠疫情爆發前的水平，但許多中小企業復甦緩慢，無力償還債務。有專家更指今年夏天之後，當真正開始還款時，破產數量將進一步增加。

據負責「零零貸款」的日本中小企業廳資料，截至去年底已發放約249萬筆貸款，價值約43萬億日圓（約2.4萬億港元）。日本政府還為經營狀況嚴峻的企業，提供再融資擔保費補貼。如果還款拖延，日本信用擔保協會接管，無法彌補的部分損失將由國民稅收承擔。

食品飲料、建築和零售業為重災區

但即使疫後大量遊客湧入、日經指數接連新高，日本中小企業卻未見起色，疫情期間銷售額大幅下滑，至今仍未恢復。「零零貸款」自2020年3月開始，很多企業都把還款的開始定在三年後，今年夏天將陸續開始還款。有銀行的高管向傳媒表示，愈來愈多公司正在破產，尤其是食品飲料、建築和零售行業。

東京商工研究公司的數據顯示，今年上半年日本共有322家企業破產，與去年同期相比大幅增加1.9倍。許多企業在無法回復銷售額的情況下陷入過度負債，愈來愈多企業在開始還款時被迫破產，勞動力短缺和高物價也阻礙了業務復甦。東京商工研究公司信息部的矢澤悟表示：「隨著還款期全面展開，陷入困境的公司數量可能會進一步增加。」

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責任編輯：李智賢

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