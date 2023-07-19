【乘車優惠】銀聯移動支付拓展至電車 同步推出$1乘車賞優惠

銀聯國際宣布，進一步拓展旗下移動支付服務於香港公共交通工具的覆蓋範圍至全綫香港電車，乘客可根據自身喜好來選擇以雲閃付APP乘車碼或銀聯感應式産品支付車資。為了配合這一全新服務，銀聯還同步推出乘車優惠賞，由即日起，憑雲閃付APP乘車碼搭乘電車或本港其他公共交通工具，每程可獲HK$1乘車賞，於下次乘車時自動扣减車費。

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使用雲閃付APP內的乘車碼乘搭電車時，乘客只需透過車上新安裝的電子支付收費器，掃瞄APP內的乘車碼即可輕鬆繳付車資，車費將直接從已綁定的銀聯卡中扣除。持卡人也可在同一收費器使用具備感應式功能的銀聯閃付卡或已綁定銀聯卡的手機閃付産品（包括Apple Pay及Huawei Pay）支付車費。乘客既無需費心為交通支付工具定期增值，同時乘車記錄也能清楚地顯示在月結單上。此外，用於搭乘電車的乘車碼同樣可搭乘九巴、城巴和龍運巴士，未來還將接入渡輪，港鐵則另設專屬港鐵乘車碼，九巴、城巴和龍運巴士還同時支持銀聯感應式産品。

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除了本地的交通網絡，內地包括北京、上海以及大灣區等多個城市的地鐵及巴士亦已支援銀聯移動支付服務。銀聯卡持卡人和雲閃付APP用戶無需另行購買交通卡或下載其他App也可在內地輕鬆出行，只要一張銀聯卡便可走遍全國。此外，用戶於中國臺灣、日本、馬來西亞以及美國等國家和地區的公共交通工具也可使用銀聯移動支付服務，讓持卡人無論身在本地還是外游時，均可享受銀聯創新便捷的交通出行支付體驗。

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撰文：鄭日棱