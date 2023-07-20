【日圓定存】日圓定存息最高6.9厘 花旗料圓滙最快半年內衝上130

▲ 花旗料日央行於7月28日有大動作

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

下星期堪稱超級央行周，下周四（7月27日）聯儲局及歐洲央行議息，市料歐美加息0.25厘；翌日（28日）輪到日本議息。自從美滙指數於上周四（13日）跌穿100關，刺激日圓勁翻身，升穿140心理大關；惟昨晚美滙指數又再重上百關，日圓今天（20日）報139。

日圓貶值壓力驟減，投行普遍預期日央行暫乏誘因調整債券孳息曲線（YCC）政策；不過，美資大行花旗仍預計日央行於下周五將有大動作，屆時擴大10年期國債收益率的波動區間25個基點。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢重申，花旗分析員預期，7月議息有機會調整YCC政策，現時日本10年期國債收益率的目標水平為0%，波動範圍為加減50點子。下周五日本央行有機會把波動範圍擴闊至加減75點子，作用在於修復日本國債市場被扭曲的情況，令收益率曲線變得更為平滑和完整，同時有機會限制日圓急速貶值。

花旗料日本明年中才有機會加息

廖嘉豪解釋，由於日本宏觀環境出現明顯改善，首季GDP被向上修訂，通脹壓力更為廣泛。此外，日本央行行長植田和男亦想看到工資談判的完整結果，時間上接近7月份議息會議。若首相岸田文雄於秋季解散國會，而日圓於7月議息附近明顯下跌，政府有機會向央行施加壓力去限制日圓跌勢。

廖嘉豪又料，明年中之後日本才有機會開始加息；而美元兌日圓於3個月內預測為140，未來6至12個月預測為130。

近期日圓多次下試145低位，市場關注日本何時正式出手入市撐滙價。去年9月當日圓插至145，日央行曾抛售美元掃日圓，乃自1998年約24年以來首次作干預，可惜成效不章。去年10月再插水至152逾30年新低，有關方面再狂擲銀彈入市，終令圓滙最高曾反覆上試128。

華僑銀行經濟師姜靜指，圍繞日央行下周可能調整其幣策的猜測有降溫的跡象，日央行行長植田和男指，現時較穩定實現通脹目標還有一段距離，並暗示只有改變評估通脹目標，持續的貨幣寬鬆才會有所調整。儘管早前美日利差收窄令圓滙抽升，惟日央行的鴿派論調續為壓抑日圓升勢；未來兩周兌美元料為137.25至140.5，每百日圓兌港元的上落區間在5.56至5.69。

此外，恒生 （00011） 新推7天日圓定期存款6.9厘，門檻1萬港元，上限200萬港元，哈日族賺息可彌補滙價走貶。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】1年港元定存最高息4.4厘 中小行硬撼銀債提早加息

【歐元定存】歐元定存息最高10.88厘 花旗料歐央行7月加息0.25厘

【銀債2023】認購銀債優惠大比拼 邊種賺得最多？（附銀行與券商優惠表）

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪