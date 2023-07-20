聯儲局罰德意志銀行1.86億美元 稱其未能解決洗錢控制問題和其他缺陷

美國聯儲局（FED）周三（19日）表示，對德意志銀行（DBKG）及其美國關聯公司處以1.86億美元的罰款，原因是它們未能充分解決美國央行此前指出的洗錢控制問題和其他缺陷。

多年來，德意志銀行一直在努力與歐洲和美國的監管機構建立穩固的關係。

聯儲局表示，德意志銀行必須優先解決其中的幾個問題，否則將面臨 「額外的、升級的 」處罰，更下令德意志銀行改進風險和數據管理。

【同場加映】溫股知新：經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

聯儲局在 2015 年和 2017 年的同意令中發現了之前的問題，這些問題源於德意志銀行與丹斯克銀行愛沙尼亞分行的關係中存在的控制缺陷。

德意志銀行在一份聲明中表示，該行致力於在 「不久的將來 」解決聯儲局指出的不足之處，並稱罰款大部分已被前幾個季度的準備金所覆蓋。銀行表示：「我們相信，我們有能力滿足監管機構的期望。」

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Joe Biden拜登政府誓言要打擊企業慣犯和流經美國金融系統的非法資金。

對德意志銀行來說，聯儲局的處罰是多年監管鬥爭中的最新一次。 11 月德國金融監管機構要求德意志銀行改進其洗錢控制措施。美國和德國監管機構對德意志銀行控制的投資管理公司 DWS (DWSG) 的 Greenwashing「洗綠 」指控展開了調查。

德意志在 2021 年同意支付 1.25 億美元，以避免因被指控操縱貴金屬市場和參與外國賄賂計劃而遭到起訴。此外，德意志還支付了7500萬美元，以了結一樁由女性提起的訴訟，這些女性稱她們曾受到已故金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的虐待，並指控這家德國銀行為其性販賣活動提供便利。

聯儲局在最新的命令中表示，它發現德意志銀行為丹斯克銀行清算的 2,760 億美元交易中，很大一部分 「涉及 高風險的非居民客戶」。聯儲局表示，德意志銀行與Danske Bank丹斯克銀行的合作關係於 2015 年結束後，德意志銀行在洗錢政策方面的缺陷依然存在。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷