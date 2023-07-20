▲ 【日本經濟】日本政府上調今財年通脹預測至2.6% 高於央行2%目標

日本央行下周議息前，日本政府下調今財年（截至2024年3月底止）經濟增長預測至1.3%，但上調通脹預期至2.6%，高於日央行通脹2%目標。

日本政府將今財年的經濟增長預測由1月的1.5%，下調至1.3%，主因全球需求放緩打擊日本出口。當局認為，強勁的消費和資本支出將支撐增長，預計2024財年（截至2025年3月底止）的經濟將增長1.2%。

通脹方面，日本政府將今財年通脹預測由1月的1.7%，大幅上調0.9個百分點至2.6%。而2024財年則預計通脹回落至1.9%。

日本首相岸田文雄表示，隨正面訊號出現，例如工資穩定增長以及企業支出意欲強勁，日本經濟正在溫和復甦。他指，現時重要的是要確保日本在擺脫通貨緊縮方面取得穩步進展，並轉變為工資上漲成為常態的社會。

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編輯：袁諾曦