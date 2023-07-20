  • 33°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本經濟】日本政府上調今財年通脹預測至2.6%　高於央行2%目標

股市 16:06 2023/07/20

分享：

分享：

【日本經濟】日本政府上調今財年通脹預測至2.6%　高於央行2%目標

日本央行下周議息前，日本政府下調今財年（截至2024年3月底止）經濟增長預測至1.3%，但上調通脹預期至2.6%，高於日央行通脹2%目標。

日本政府將今財年的經濟增長預測由1月的1.5%，下調至1.3%，主因全球需求放緩打擊日本出口。當局認為，強勁的消費和資本支出將支撐增長，預計2024財年（截至2025年3月底止）的經濟將增長1.2%。

通脹方面，日本政府將今財年通脹預測由1月的1.7%，大幅上調0.9個百分點至2.6%。而2024財年則預計通脹回落至1.9%。

日本首相岸田文雄表示，隨正面訊號出現，例如工資穩定增長以及企業支出意欲強勁，日本經濟正在溫和復甦。他指，現時重要的是要確保日本在擺脫通貨緊縮方面取得穩步進展，並轉變為工資上漲成為常態的社會。

ET財智Talk
【ET財智Talk】住宅樓價續向下調整？ 高力李婉茵分析本地住宅、商鋪及寫字樓前景及機遇

相關文章：

【日本股市】無印良品母企抽升逾兩成　中國銷售復甦、日商品加價帶動季績造好

【主權基金】日本國家養老基金第四財季投資收益逾10萬億日圓、抵銷首三季損失　總資產突破200萬億日圓創新高

【日本經濟】日本5月基本工資增幅創28年高　惟整體購買力續受壓

編輯：袁諾曦

經濟 日本央行 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升62點　人民幣跌0.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升62點　人民幣跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】Tesla放榜盤後跌逾4%　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】Tesla放榜盤後跌逾4%　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【港股市況】內房造好　ATM倒跌、舜宇挫逾13%　恒指反覆跌24點（不斷更新）
【港股市況】內房造好　ATM倒跌、舜宇挫逾13%　恒指反覆跌24點（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【長和李嘉誠】孫女李思德獲李嘉誠親手培育接班　喜愛水上運動、被讚「又乖又懂事」
【長和李嘉誠】孫女李思德獲李嘉誠親手培育接班　喜愛水上運動、被讚「又乖又懂事」
【TSLA業績】Tesla盤前跌近3%　料第三季產量微跌嚇怕市場　第二季業績破多重紀錄、發動減價戰經營毛利率跌至10%
【TSLA業績】Tesla盤前跌近3%　料第三季產量微跌嚇怕市場　第二季業績破多重紀錄、發動減價戰經營毛利率跌至10%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款