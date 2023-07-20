一個月HIBOR創15年半新高　市場預期港銀下周隨美國加息

今日本港銀行一個月拆息（HIBOR）報5.21%，連升4個工作天，創2007年10月18日（5.54%）後即逾15年半新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時大部份銀行新造Ｈ按封頂息率為3.5厘，今日一個月HIBOR已比新造Ｈ按封頂息率高出1.71厘。而本港銀行結餘約449億港元，金管局周一透過貼現窗口操作，向市場投放38.85億元流動性，逾兩年半新高，顯示銀行對港元資金需求緊張。市場預測下周美聯儲議息會議將再次加息0.25厘，港美息口差距或將進一步擴寬，HIBOR仍有上升壓力，或挑戰2007年10月12日5.7厘，即有紀錄的歷史高位，並將繼續維持高水平一段時間。曹德明表示，銀行在資金成本壓力續增下，或視乎自身策略而上調最優惠利率（P），幅度約0.125厘至0.25厘左右。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於利率正常化由去年至今已進行一段時間，銀行體系結餘亦已調節收縮，促使港元拆息回升至追貼美息水平。美國聯儲局下周議息，雖然美國通脹率已連月下降，並已超出市場預期回落至3%，原則上未必有加息需要以便觀察滯後影響，但有關官員卻表示為了決心把目標通脹壓低至2%又或防止通脹反彈，因此仍有機會繼續加息1至2次，由於美國加息期已接近見頂，預期本港進一步加息幅度有限，估計是次加息周期的P總加幅未必多於1厘，料今年息率因素對樓市影響已不大。

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