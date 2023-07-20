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【網上銀行】花旗引入二維碼認證功能驗證身份

股市 16:03 2023/07/20

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花旗銀行引入「二維碼認證功能」，於網上銀行交易或辦理服務時進行身份驗證；同時陸續推出全新「Citi Mobile® App 交易授權服務」，透過推送通知直接於Citi Mobile® App授權網上購物，增強流動理財的保安措施。

當客戶於Citibank網上理財進行交易或辦理服務時，可透過已驗證流動裝置上的Citi Mobile® App掃描加密二維碼，其後再輸入帳戶密碼或完成生物認證以確認該交易。每個帳戶同一時間只能以一部已登記的流動裝置進行二維碼認證。該行指，動態二維碼相比一次性密碼短信認證（OTP）更安全，同時支援更多可疑交易監控措施。 

該行同時陸續推出全新「Citi Mobile® App 交易授權服務」。當客戶於網上商戶頁面經3D Secure購物時，將會即時收到交易授權推送通知。透過推送通知進入已驗證流動裝置上的Citi Mobile® App確認交易詳情，再輸入帳戶密碼或完成生物認證便可核實該交易，無需使用OTP，並可於授權交易前仔細查看及核實交易詳情。 

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編輯：胡學能

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