【大行報告】瑞信：若華為重返5G可成主要受惠者 上調瑞聲目標價至19.7元

瑞信表示，瑞聲（02018）近期的股價上漲，或因最近有報道指華為可能回歸5G智能手機行業，以及華為潛在訂單增加。該行相信，若華為重返5G，瑞聲將成為主要受益者，因瑞聲是華為高端型號（P/Mate系列）外殼、聲學和觸控的供應商，並將其目標價由18.1元上調至19.7元，維持「中性」評級。



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該行認為，瑞聲因Android需求持續疲軟，拖累其收入增長，致上半年疲弱。該行將瑞聲2023至2025年每股盈測分別下調18%、6%及2%，以反映智能手機疲弱，但影響被不斷增長的精密部件業務所部份抵銷，其下半年主要增長動力則可能來自華為5G智能手機和iOS旺季。

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記者：鄭昊彤