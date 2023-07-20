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【大行報告】建銀：估值折讓較同行明顯且具吸引力 首予贛鋒鋰業「跑贏大市」

股樓投資 16:42 2023/07/20

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建銀國際表示，由於碳酸鋰價格企穩，加上贛鋒鋰業（01772）強勁的盈利增長和較高的股本回報率，認為與全球同行相比，其估值折讓明顯並具吸引力，並首予其「跑贏大市」評級，目標價63.8元。贛鋒鋰業周四（20日）收報51.7元，升幅0.9%。

 

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

 

該行預計，由於受碳酸鋰價格高基數影響，今年贛鋒鋰業今年淨利潤有所下降，但將在2024財年和2025財年恢復淨利潤增長，分別同比升34%和28%。另外，隨著全球供需趨於平衡，該行預測明年和後年碳酸鋰價格將分別同比增長5%。

 

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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記者：鄭昊彤

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目標價 贛鋒鋰業（01772） 港股 大行報告 經濟

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