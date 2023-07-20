【港元定存】富邦手機App做定存最高息4.4厘　大眾存1千元息4.2厘

港元定期存款年利率回穩，多間銀行提供4厘以上年利率，近期富邦及大眾均提高定存息至4厘或以上。當中，富邦不論新舊的個人客戶，透過「Fubon+」手機應用程式辦理，起存金額50萬起，不論1、3、6或12個月息均可達4.4厘，額滿即止；以20萬起新資金承做3、6及12個月定存，新舊客戶可享3.4厘息。

該行近期推新資金定存快閃優惠，推廣期至7月31日，所有客戶 （包括個人客戶及公司客戶）以港元/美元 新資金經分行開立指定定期存款，可享特優年利率，港元定存3個月年息4.5厘，存款額須100萬元或以上；至於美元定存3個月年息5.5厘，存款額須10萬美元或以上。

大眾1000元即可起存

大眾銀行的定存門檻較低，最低1000元即可承做定期，新舊客戶以新資金辦理，3及6個月息分別達4.2厘；如客戶透過「PBHK Digi」應用程式以新資金1萬至3000萬做定期，可享額外年利率0.3厘，推廣至9月止。定存50萬起，3及6個月息達4.3厘。

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編輯：胡學能