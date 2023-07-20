【港元定存】1年港元定存最高息4.4厘 中小行硬撼銀債提早加息

▲ 銀債下周五開售，中小行偷步猛加息。

焦點港銀1年港元定存息率比較

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其他港銀1年港元定存息率比較

港銀 年息（厘） 起存額（元） 備註 東亞 4.00 200萬 6月27日加0.1厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元 招商永隆 3.90 50萬 7月5日減0.1厘，指定理財戶及新資金，指定手機程式開立 匯立* 3.80 10 7月18日加0.2厘，上限100萬元，虛擬銀行 信銀國際 3.75 1萬 6月28日加0.05厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立 集友 3.70 100萬 7月6日加0.15厘，個人客戶以新舊資金，上限1000萬，分行或網上渠道開立 工銀亞洲 3.70 300萬 5月29日加0.15厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立 花旗 3.63 不設最低存款 7月19日減0.1厘，手機或網上銀行開立 建行亞洲 3.60 500萬 6月2日加0.1厘，新資金 創興 3.55 50萬 6月5日加1.1厘，網上或流動理財開立的雲利率，上限5000萬元 Mox* 3.50 1 5月31日加0.2厘，虛擬銀行 交銀香港 3.50 2萬 4月28日加0.05厘，指定電子渠道開立 平安壹賬通* 3.40 100 5月11日加0.1厘，PAOB客戶的新舊資金，虛擬銀行 中銀香港 3.40 1萬 4月1日減0.1厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立 渣打 3.40 1萬 4月18日減0.2厘，新資金，網上或SC Mobile開立 livi bank* 3.40 20萬 新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行 上商 3.38 1000 6月20日減0.2厘，網上或流動銀行優惠，先到先得 天星* 3.10 1000 2月15日減0.4厘，虛擬銀行 恒生 3.10 1萬 2月27日減0.1厘，透過個人e-Banking、Mobile App、電話理財或分行等各渠道，合資格新資金結餘 眾安* 3.01 1 5月17日減0.3厘，虛擬銀行 富融* 3.00 1 2月4日減0.3厘，虛擬銀行 大新 3.00 100萬 6月30日減0.1厘，指定理財戶及新資金 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至7月20日

港元拆息連續第3天全線上升，爆上逾5厘，今天（7月20日）有兩間銀行調整港元定期存款息，包括大眾銀行提高3個月及6個月年息0.2厘，新息率齊報4.3厘；富邦勁加短中長息0.3厘，令1個月、兩個月、3個月、半年及1年齊享4.4厘年息；這是繼本周二（18日）該行重推另一3個月期4.5厘以來，3日內兩度出擊。此外，華僑銀行把原本於明天（21日）到期的1年期4.15厘等多個特惠息，現順延至下周二（25日）屆滿。

專家料定存息近期易加難減

專家料，定存息暫易加難減，加息戰將持續1個多月，及至8月中下旬才完結，主因有4，首先，下周五（28日）銀債正式開賣，新一批長者iBond把保證年回報勁加1厘至5厘，最高發行額又加碼至550億元，皆創歷年最高，認購期及至8月9日截止，市料凍結逾百億元或於8月18日才退款；第二，1個月拆息今天抽高至5.2厘的16年新高；第三，8月面對內銀股的派息高峰期；第四，市場擔心下周或再有颱風襲港，本周一（17日）意外颱風日，有銀行水緊撲水，金管局透過貼現窗拆放38.9億元，創兩年半新高，遂令港銀積極備戰搶存，中小行尤為勇進。

盡管中小行猛加息硬撼銀債，但挾持5厘包底息的長者iBond仍吸引，畢竟富邦剛把1年定存加至4.4厘，以門檻50萬元計，全期賺取2.2萬元利息。

再對比銀債，每手入場費低至1萬元，以5厘墊底息來看，3年穩袋1500元；要是以個人最高配發100手債券、即100萬元衡量，意味1年坐享5萬元利息，3年收息15萬元。

市場普遍預期明年美國進入減息周期，港元定存息或跟減；事實上，去年底富邦1年定存息曾搶高至5.1厘，今年初大眾財務的長息最高曾達5.05厘，如今皆絕跡，凸顯業界相對忍手。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預期，無論聯儲局再加息一次或兩次，加息周期已相當接近尾聲，料明年有機會減息。

高息榜：

7天： 建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，至9月底

建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，至9月底 1個月： 滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3.3萬元 2個月： 東亞 （00023） 4.8厘

東亞 （00023） 4.8厘 3個月： 富邦4.5厘

富邦4.5厘 半年： 富邦4.4厘

富邦4.4厘 1年： 富邦4.4厘

富邦4.4厘 2年：招商永隆3厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪