【港元定存】1年港元定存最高息4.4厘 中小行硬撼銀債提早加息

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【日圓定存】日圓定存息最高6.9厘 花旗料圓滙最快半年內衝上130
焦點港銀1年港元定存息率比較
其他港銀1年港元定存息率比較
|港銀
|年息（厘）
|起存額（元）
|備註
|東亞
|4.00
|200萬
|6月27日加0.1厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元
|招商永隆
|3.90
|50萬
|7月5日減0.1厘，指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
|匯立*
|3.80
|10
|7月18日加0.2厘，上限100萬元，虛擬銀行
|信銀國際
|3.75
|1萬
|6月28日加0.05厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
|集友
|3.70
|100萬
|7月6日加0.15厘，個人客戶以新舊資金，上限1000萬，分行或網上渠道開立
|工銀亞洲
|3.70
|300萬
|5月29日加0.15厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立
|花旗
|3.63
|不設最低存款
|7月19日減0.1厘，手機或網上銀行開立
|建行亞洲
|3.60
|500萬
|6月2日加0.1厘，新資金
|創興
|3.55
|50萬
|6月5日加1.1厘，網上或流動理財開立的雲利率，上限5000萬元
|Mox*
|3.50
|1
|5月31日加0.2厘，虛擬銀行
|交銀香港
|3.50
|2萬
|4月28日加0.05厘，指定電子渠道開立
|平安壹賬通*
|3.40
|100
|5月11日加0.1厘，PAOB客戶的新舊資金，虛擬銀行
|中銀香港
|3.40
|1萬
|4月1日減0.1厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
|渣打
|3.40
|1萬
|4月18日減0.2厘，新資金，網上或SC Mobile開立
|livi bank*
|3.40
|20萬
|新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行
|上商
|3.38
|1000
|6月20日減0.2厘，網上或流動銀行優惠，先到先得
|天星*
|3.10
|1000
|2月15日減0.4厘，虛擬銀行
|恒生
|3.10
|1萬
|2月27日減0.1厘，透過個人e-Banking、Mobile App、電話理財或分行等各渠道，合資格新資金結餘
|眾安*
|3.01
|1
|5月17日減0.3厘，虛擬銀行
|富融*
|3.00
|1
|2月4日減0.3厘，虛擬銀行
|大新
|3.00
|100萬
|6月30日減0.1厘，指定理財戶及新資金
|*虛擬銀行
|註：最終條款以銀行公布為準，截至7月20日
港元拆息連續第3天全線上升，爆上逾5厘，今天（7月20日）有兩間銀行調整港元定期存款息，包括大眾銀行提高3個月及6個月年息0.2厘，新息率齊報4.3厘；富邦勁加短中長息0.3厘，令1個月、兩個月、3個月、半年及1年齊享4.4厘年息；這是繼本周二（18日）該行重推另一3個月期4.5厘以來，3日內兩度出擊。此外，華僑銀行把原本於明天（21日）到期的1年期4.15厘等多個特惠息，現順延至下周二（25日）屆滿。
專家料定存息近期易加難減
專家料，定存息暫易加難減，加息戰將持續1個多月，及至8月中下旬才完結，主因有4，首先，下周五（28日）銀債正式開賣，新一批長者iBond把保證年回報勁加1厘至5厘，最高發行額又加碼至550億元，皆創歷年最高，認購期及至8月9日截止，市料凍結逾百億元或於8月18日才退款；第二，1個月拆息今天抽高至5.2厘的16年新高；第三，8月面對內銀股的派息高峰期；第四，市場擔心下周或再有颱風襲港，本周一（17日）意外颱風日，有銀行水緊撲水，金管局透過貼現窗拆放38.9億元，創兩年半新高，遂令港銀積極備戰搶存，中小行尤為勇進。
盡管中小行猛加息硬撼銀債，但挾持5厘包底息的長者iBond仍吸引，畢竟富邦剛把1年定存加至4.4厘，以門檻50萬元計，全期賺取2.2萬元利息。
再對比銀債，每手入場費低至1萬元，以5厘墊底息來看，3年穩袋1500元；要是以個人最高配發100手債券、即100萬元衡量，意味1年坐享5萬元利息，3年收息15萬元。
市場普遍預期明年美國進入減息周期，港元定存息或跟減；事實上，去年底富邦1年定存息曾搶高至5.1厘，今年初大眾財務的長息最高曾達5.05厘，如今皆絕跡，凸顯業界相對忍手。
花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預期，無論聯儲局再加息一次或兩次，加息周期已相當接近尾聲，料明年有機會減息。
高息榜：
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪