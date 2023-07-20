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【港元定存】1年港元定存最高息4.4厘 中小行硬撼銀債提早加息

15:46 2023/07/20

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銀債下周五開售，中小行偷步猛加息。

焦點港銀1年港元定存息率比較

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其他港銀1年港元定存息率比較

港銀年息（厘）起存額（元）備註
東亞4.00200萬6月27日加0.1厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元
招商永隆3.9050萬7月5日減0.1厘，指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
匯立*3.80107月18日加0.2厘，上限100萬元，虛擬銀行
信銀國際3.751萬6月28日加0.05厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
集友3.70100萬7月6日加0.15厘，個人客戶以新舊資金，上限1000萬，分行或網上渠道開立
工銀亞洲3.70300萬5月29日加0.15厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立
花旗3.63不設最低存款7月19日減0.1厘，手機或網上銀行開立
建行亞洲3.60500萬6月2日加0.1厘，新資金
創興3.5550萬6月5日加1.1厘，網上或流動理財開立的雲利率，上限5000萬元
Mox*3.5015月31日加0.2厘，虛擬銀行
交銀香港3.502萬4月28日加0.05厘，指定電子渠道開立
平安壹賬通*3.401005月11日加0.1厘，PAOB客戶的新舊資金，虛擬銀行
中銀香港3.401萬4月1日減0.1厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
渣打3.401萬4月18日減0.2厘，新資金，網上或SC Mobile開立
livi bank*3.4020萬新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行
上商3.3810006月20日減0.2厘，網上或流動銀行優惠，先到先得
天星*3.1010002月15日減0.4厘，虛擬銀行
恒生3.101萬2月27日減0.1厘，透過個人e-Banking、Mobile App、電話理財或分行等各渠道，合資格新資金結餘
眾安*3.0115月17日減0.3厘，虛擬銀行
富融*3.0012月4日減0.3厘，虛擬銀行
大新3.00100萬6月30日減0.1厘，指定理財戶及新資金
*虛擬銀行
註：最終條款以銀行公布為準，截至7月20日

港元拆息連續第3天全線上升，爆上逾5厘，今天（7月20日）有兩間銀行調整港元定期存款息，包括大眾銀行提高3個月及6個月年息0.2厘，新息率齊報4.3厘；富邦勁加短中長息0.3厘，令1個月、兩個月、3個月、半年及1年齊享4.4厘年息；這是繼本周二（18日）該行重推另一3個月期4.5厘以來，3日內兩度出擊。此外，華僑銀行把原本於明天（21日）到期的1年期4.15厘等多個特惠息，現順延至下周二（25日）屆滿。

專家料定存息近期易加難減

專家料，定存息暫易加難減，加息戰將持續1個多月，及至8月中下旬才完結，主因有4，首先，下周五（28日）銀債正式開賣，新一批長者iBond把保證年回報勁加1厘至5厘，最高發行額又加碼至550億元，皆創歷年最高，認購期及至8月9日截止，市料凍結逾百億元或於8月18日才退款；第二，1個月拆息今天抽高至5.2厘的16年新高；第三，8月面對內銀股的派息高峰期；第四，市場擔心下周或再有颱風襲港，本周一（17日）意外颱風日，有銀行水緊撲水，金管局透過貼現窗拆放38.9億元，創兩年半新高，遂令港銀積極備戰搶存，中小行尤為勇進。

盡管中小行猛加息硬撼銀債，但挾持5厘包底息的長者iBond仍吸引，畢竟富邦剛把1年定存加至4.4厘，以門檻50萬元計，全期賺取2.2萬元利息。

再對比銀債，每手入場費低至1萬元，以5厘墊底息來看，3年穩袋1500元；要是以個人最高配發100手債券、即100萬元衡量，意味1年坐享5萬元利息，3年收息15萬元。

市場普遍預期明年美國進入減息周期，港元定存息或跟減；事實上，去年底富邦1年定存息曾搶高至5.1厘，今年初大眾財務的長息最高曾達5.05厘，如今皆絕跡，凸顯業界相對忍手。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預期，無論聯儲局再加息一次或兩次，加息周期已相當接近尾聲，料明年有機會減息。

高息榜：

  • 7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，至9月底
  • 1個月：滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3.3萬元
  • 2個月：東亞 （00023） 4.8厘
  • 3個月：富邦4.5厘
  • 半年：富邦4.4厘
  • 1年：富邦4.4厘
  • 2年：招商永隆3厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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