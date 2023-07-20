財經事務及庫務局副局長訪京　商討兩地金融合作、就綠色金融和碳市場發展作交流

財經事務及庫務局副局長陳浩濓表示，這兩天到訪北京，一方面參與由律政司司長帶團出席「支持香港全面參與和助力一帶一路建設聯席會議」，同時在北京期間與不同部委見面商討香港與內地的金融合作：與財政部金融司討論推動人民幣國際化及互聯互通的下一步發展，與國家稅務總局國際稅務司討論一帶一路稅收徵管合作及如何以稅務措施推動粵港澳大灣區發展，及與生態環境部對外合作與交流中心就綠色金融和碳市場發展作交流。

陳浩濓指，香港是亞洲最大的綠色和可持續債務發行中心，特區政府持續透過發行政府綠債、資助綠債發行和評審、加強綠色分類和披露等方法，吸引更多綠色企業和項目在香港作投融資。香港作為區內首選的綠色融資平台，可引導資金支持國家及亞洲的綠色項目和企業，積極貢獻國家的「3060」雙碳目標，並支持「一帶一路」的基建發展。香港去年正式啟動香港國際碳市場Core Climate，讓合資格的參與者交易自願減排量，藉此中和或抵消買家自身的碳排放。特區政府會與內地一起探索國際碳市場的機遇，包括如何推動香港與國內和國際炭市場對接和構建相關標準。



他表示，在京期間也與中關村互聯網金融研究院院長及不同的金融科技公司和風投基金見面，向他們介紹香港金融科技和資本市場的最新發展，包括上月生效的虛擬資產服務提供者發牌制度及今年三月實施的特專科技公司上市制度，鼓勵他們與香港的金融科技生態圈對接和多用香港的金融及專業服務發展其業務。

責任編輯︰梁浩碩