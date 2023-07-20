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因全球需求放緩對出口造成打擊 日本政府下調今年經濟增長預期至1.3％

環球政經 13:00 2023/07/20

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日本政府在周四（20日）發布的新預測中下調了今年的經濟增長預期，但預計通脹率將大幅超過央行2%的目標，這表明日本的通縮心態出現了越來越多的變化跡象。

日本央行下周將召開備受關注的政策會議，屆時將發布新的季度預測，並就經濟在可持續地實現2%的物價目標方面取得了多大進展展開辯論。

延伸閱讀：【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁  行業首選中國太保 【見下頁

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日本首相岸田文雄表示，「日本經濟正在溫和復蘇」，並出現了一些積極的跡象，如工資穩步增長和企業支出意願強勁。他在政府最高經濟委員會會議上又稱：「重要的是要確保日本在擺脫通貨緊縮方面取得穩步進展，並轉向一個工資上漲成為常態的社會。」

同場加映：【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

在對其預測進行的年中審查中，政府預計日本經濟在截至 2024 年 3 月的本財年將增長 1.3%，低於 1 月份預計的 1.5%，原因是全球需求放緩對出口造成了打擊。但它也預計強勁的消費和資本支出將支撐經濟增長，預計2024財年經濟將增長1.2%。不扣除任何項目的整體消費通脹率在本財年將可能達到 2.6%，高於 1.7% 的水平。

政府預計 2024 財年的通脹率將達到 1.9%。

在4月份做出的最新預測中，央行預計本財年的核心消費通脹率（剔除新鮮食品成本的影響）將達到1.8%，下一財年將達到2.0%。

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記者：張瑋婷

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