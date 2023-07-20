美國史丹福大學校長辭職 有論文涉數據操縱

美國名校史丹福大學（Stanford University）校長泰西耶-拉維涅（Marc Tessier-Lavigne）被揭，有份發表的部分論文存在數據操縱。他周三（19日）宣布辭任校長一職，但仍繼續留在該校任教。

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泰西耶-拉維涅周三致函史丹福師生，稱他從未在沒有堅信數據正確且準確呈現的情況下，提交過科學論文。

但他預計有關其領導大學的能力的爭論將繼續下去，宣布會於8月31日辭任校長一職。他仍會留校擔任生物學教授，也會繼續研究大腦發育和神經退行性疾​​病。

斯坦福大學董事會去年底設立特別委員會，調查有關論文欺詐和道德不當行為的指控，其後成立專家小組評估泰西耶-拉維涅撰寫的12篇論文，而其中5篇論文由他擔任主要作者。

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小組發現泰西耶-拉維涅並非主要作者的7篇論文中，他在準備數據或生成圖像方面沒有發揮重要作用，也未發現他有不當行為。

但泰西耶-拉維涅作為主要作者的5篇論文，研究數據呈現方式存在嚴重缺陷，更有證據表明其中最少4篇存在數據操縱。

泰西耶-拉維涅宣布會撤回其中3篇論文，並更正另外兩篇論文。

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責任編輯：鄭錦玲