【生物科技】科企夥臍帶庫公司　研臍帶幹細胞治療　專治退化性關節炎

▲ （殷凱怡攝）

隨著本港人口老化，本港50歲或以上人士當中，17%男性及24%女性飽受關節疼痛問題困擾。生物科技公司香港再生醫學（下稱再生醫學）今（20日）與臍帶庫公司康盛人生簽定合作協議，共同研究以臍帶幹細胞培養外泌體（Exosome），用作治療退化性關節炎的注射新療法。

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新療法透過在臍帶提取間充質幹細胞，用作培養外泌體。相關的外泌體在進行分離程序後，會製成凍乾粉。醫生可以透過指定溶液將凍乾粉變回液體，並以一般的打針方式將其注入患處，以達至修復退化關節的效果。

再生醫學首席醫療官李慧中稱，國外有不少直接注射幹細胞至關節的治療技術，但幹細胞的來源不同，難以控制幹細胞質素，以致治療成效不穩定。由於幹細胞進行培養及提練所得的外泌體，未含細胞且比較容易量度當中的蛋白組合和生長因子濃度。因此不僅符合現今醫學用途的藥業要求，也較易控制質量。

最佳培育幹細胞環境 料動物測試需2年

在培養環境方面，李慧中與康盛人生研發經理梁浩銓均以養魚為例，水的酸鹼值（PH值）、水質均會影響魚的健康。培養幹細胞同樣亦有一定的培育環境標準，如培育的溫度、二氧化碳含量、如何確保無菌狀態等。

目前雙方仍正就培育幹細胞努力尋求最佳培育環境，及後才會逐步進入預期時達兩年的動物測試階段，及長達約4年的臨床測試階段。

雖然是次項目主要針對膝蓋的退化性關節炎，但李慧中補充，若新療法及後的動物及臨床測試中，可見當中的成效的話，相信新療法亦可用於治療相同病理的關節患處。

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記者：殷凱怡

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