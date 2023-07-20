  • 33°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 15:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生物科技】科企夥臍帶庫公司　研臍帶幹細胞治療　專治退化性關節炎

科技 15:29 2023/07/20

分享：

分享：

（殷凱怡攝）

隨著本港人口老化，本港50歲或以上人士當中，17%男性及24%女性飽受關節疼痛問題困擾。生物科技公司香港再生醫學（下稱再生醫學）今（20日）與臍帶庫公司康盛人生簽定合作協議，共同研究以臍帶幹細胞培養外泌體（Exosome），用作治療退化性關節炎的注射新療法。

【網絡攻擊】美醫療巨頭HCA Healthcare病人數據　遭黑客竊取及出售

新療法透過在臍帶提取間充質幹細胞，用作培養外泌體。相關的外泌體在進行分離程序後，會製成凍乾粉。醫生可以透過指定溶液將凍乾粉變回液體，並以一般的打針方式將其注入患處，以達至修復退化關節的效果。

再生醫學首席醫療官李慧中稱，國外有不少直接注射幹細胞至關節的治療技術，但幹細胞的來源不同，難以控制幹細胞質素，以致治療成效不穩定。由於幹細胞進行培養及提練所得的外泌體，未含細胞且比較容易量度當中的蛋白組合和生長因子濃度。因此不僅符合現今醫學用途的藥業要求，也較易控制質量。

最佳培育幹細胞環境　料動物測試需2年

在培養環境方面，李慧中與康盛人生研發經理梁浩銓均以養魚為例，水的酸鹼值（PH值）、水質均會影響魚的健康。培養幹細胞同樣亦有一定的培育環境標準，如培育的溫度、二氧化碳含量、如何確保無菌狀態等。

目前雙方仍正就培育幹細胞努力尋求最佳培育環境，及後才會逐步進入預期時達兩年的動物測試階段，及長達約4年的臨床測試階段。

雖然是次項目主要針對膝蓋的退化性關節炎，但李慧中補充，若新療法及後的動物及臨床測試中，可見當中的成效的話，相信新療法亦可用於治療相同病理的關節患處。

【初創培育】本地初創面臨三大挑戰　專家：持開放態度吸海外人才

【AI法案】被控Alexa觸犯兒童隱私法　Amazon認罰賠2500萬美元

記者：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】針織家品四季皆宜 冀年尾營業額升3成
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Microsoft】Microsoft推新商用版AI　部分Micorsoft 365用戶可免費使用
2023/07/19
【Microsoft】Microsoft推新商用版AI　部分Micorsoft 365用戶可免費使用
【Nothing Phone】 CSL Mobile 獨家發售Nothing Phone(2)　7月21日開始
2023/07/19
【Nothing Phone】 CSL Mobile 獨家發售Nothing Phone(2)　7月21日開始
【Twitter殺手】Threads推出首個iOS版更新　新增追蹤標籤、翻譯2大功能
2023/07/19
【Twitter殺手】Threads推出首個iOS版更新　新增追蹤標籤、翻譯2大功能
【Netflix吸金大法】取消基本無廣告方案變相加價　Netflix美、英用家淪最新受害者
今日
【Netflix吸金大法】取消基本無廣告方案變相加價　Netflix美、英用家淪最新受害者

你可能感興趣

【Microsoft】Microsoft推新商用版AI　部分Micorsoft 365用戶可免費使用
18:47 2023/07/19
【Microsoft】Microsoft推新商用版AI　部分Micorsoft 365用戶可免費使用
【Nothing Phone】 CSL Mobile 獨家發售Nothing Phone(2)　7月21日開始
21:18 2023/07/19
【Nothing Phone】 CSL Mobile 獨家發售Nothing Phone(2)　7月21日開始
【Twitter殺手】Threads推出首個iOS版更新　新增追蹤標籤、翻譯2大功能
19:24 2023/07/19
【Twitter殺手】Threads推出首個iOS版更新　新增追蹤標籤、翻譯2大功能
人口 治療 生物科技 退化性關節炎 香港

下一篇文章

【AI法案】被控Alexa觸犯兒童隱私法　Amazon認罰賠2500萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Google彩蛋】Google為真人版《Barbie》造勢　搜索介面增粉紅色特效
【Google彩蛋】Google為真人版《Barbie》造勢　搜索介面增粉紅色特效
【AI熱潮】Meta夥微軟推出新AI模型「Llama 2」　免費作研究及商業用途
【AI熱潮】Meta夥微軟推出新AI模型「Llama 2」　免費作研究及商業用途
【Nothing Phone】 CSL Mobile 獨家發售Nothing Phone(2)　7月21日開始
【Nothing Phone】 CSL Mobile 獨家發售Nothing Phone(2)　7月21日開始
【Wi-Fi 7】TP-Link Wi-Fi 7路由器登場　Deco BE65售2,999元起
【Wi-Fi 7】TP-Link Wi-Fi 7路由器登場　Deco BE65售2,999元起
【Microsoft】Microsoft推新商用版AI　部分Micorsoft 365用戶可免費使用
【Microsoft】Microsoft推新商用版AI　部分Micorsoft 365用戶可免費使用
【IG新功能】鼓勵用家創作原創內容　IG Reels增「Templates Browser」功能
【IG新功能】鼓勵用家創作原創內容　IG Reels增「Templates Browser」功能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款