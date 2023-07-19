【ESG】冠君舉辦首屆ESG論壇 與租戶合作實現淨零排放

冠君產業信託（02778）舉辦首屆「環境、社會及管治(ESG) 論壇」，主題為「倡導共享價值 攜手堅韌前行」，信託同時宣布推出租戶活動「綠『惜』環保挑戰 」，鼓勵辦公室租戶減少能源消耗及製造廢物，期望藉此共同為環境帶來正面影響。

活動旨在為參加者提供交流的機會，就兩項迫切議題，包括 1) 「過渡淨零排放」以及 2) 「促進社會多元共 融」展開討論，廣受逾150個來自不同行業及領域的參加者支持。

此外，可持續發展機構 ─ 香港公平貿易聯盟為論壇的策略夥伴，透過公平貿易市集、特別調製的飲品和輕食，介紹公平貿易及ESG原則。

延伸閱讀：【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁 行業首選中國太保 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

信託誠邀多位業內專家，包括座談主持香港科技大學可持續發展及淨零排放辦公室處長博克特(Davis Bookhart) 先生、花旗香港Citi Realty Services副總裁楊孟慧女士、香港公平貿易聯盟總幹事張一心女士、彭博亞太區 ESG 高級分析師梁穎璋女士、以及香港廢物管理學會主席鄭俊平工程師，圍繞氣候專題座談「邁向淨零：協調商業和環境決策 加快發展綠色轉型」分享見解。

信託亦邀得奧運乒乓球銅牌得主蘇慧音，擔任社會主題演講的特別嘉賓，分享其見解及經驗，並指出無論背景如何，都可以於體育領域中獲得公平競爭的權利，充分體驗社會多元共融。

冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示：「論壇標誌著信託的一個重要時刻，鼓勵參與者協作和創造共享價值。 活動讓我們有機會與秉持相同ESG信念的志同道合人士建立聯繫，攜手構建可持續發展的生態環境。」

同場加映：【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明