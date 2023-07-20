人行再出手穩定人民幣　堅決防範滙率大起大落

由於中國經濟數據持續疲弱，人民幣單向貶值壓力有跡象死灰復燃，離岸人民幣一度跌至7.23水平，人民幣貶值至7.3關口的風險再度回升。有見及此，人行再出招穩定人民幣匯價，一方面加大逆周期因子穩住人民幣中間價，另一方面將跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5水平，容許境內企業及金融機構借入更多海外美元資金，以舒緩境內美元緊張情況。人行雙管齊下加大維穩力度，人民幣應聲大幅反彈至7.2水平以下。

有關跨境融資宏觀審慎調節參數調節，市場並非完全意外，本月人行旗下媒體曾發表評論，指出人行手上有一系列工具維持匯市穩定，包括調節跨境融資宏觀審慎調節參數。之前人行副行長劉國強亦作出指示，堅決防范滙率大起大落。現時，人行尚未動用的政策工具僅剩餘外匯存款準備金率。離月底中央政治局會議後可能出台的刺激政策仍有一個多星期，人行較有可能維持以逆周期因子為主，配合其他外匯工具的政策組合維持人民幣市場穩定。

責任編輯︰梁浩碩