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星樟宜機場恢復疫情前水平 單月旅客數超500萬

環球社會熱點 15:15 2023/07/20

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新加坡樟宜機場6月接待約512萬名旅客，為自2020年1月後首次單月超過500萬人次。次季旅客人數亦接近1,500萬，已大致恢復至疫情前水平。

新加坡近9萬元獎金吸新護士 增床位望緩醫療系統壓力 【下一頁】

樟宜機場管理局周四（20日）發表最新數據，指機場在航班及旅客數目已回復至疫情前水平。今年4月至6月時，旅客人數約1,460萬，為2019年同期87%。

6月共有2.75萬航班升降，為4年前同期88%。整體2023年次季起落航班數目為8.14萬，近乎2019年第二季時90%。

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管理局指次季主要旅客往返5大目的地分別為澳洲﹑印度﹑印尼﹑馬來西亞及泰國。但東北亞地區旅客及航班數量持續改善，由今年1月僅疫情前一半升至6月時75%水平。

樟宜機場積極尋求加大旅客與航班量，包括新增一周兩班航班前往印度東部城市Bhubaneswar。加拿大航空（Air Canada）上月亦宣布，2024年4月起恢復中斷逾30年﹑來往溫哥華與新加坡的直飛航班。

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責任編輯：吳漢培

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