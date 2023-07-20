【TSM】台積電次季盈利近4年首度下滑、季度指引遜預期　美股盤前跌3%

▲ 【TSM】台積電第二季盈利跌23%勝預期 惟來季指引遜預期

芯片代工龍頭台積電（美：TSM，台：2330）第二季營收4808.4億新台幣，按年下滑10%。台積電上季盈利按年跌23%至1,818億新台幣，高於市場預期的1,725.5億新台幣，但仍是近4年來首錄盈利倒退。不過，台積電對新季度指引低於市場預期，周四美股ADR盤前一度失守100美元，最新跌2.7%，報100.3美元。

進入第三季，台積電財務長黃仁昭預期，公司業績將受到 3 納米技術的強勁量產支持，惟部分受惠將被客戶持續的庫存調整所抵消。

台積電預期，第三季銷售額167億至175億美元，毛利率51.5%至53.5%，低過市場預期的53.6%；預計營業利益率38%至40%，同樣低過市場預期的41.3%，並仍然預測全年資本支出320億至360億美元。

台積電推遲美國新廠房生產時間表 料2025年量產2納米芯片

受累於全球經濟不景氣削弱對汽車、手機及伺服器等芯片需求，第二季內，公司毛利率為54.1%，達到原先指引的52%至54%的上限。公司第二季度5納米出貨量佔晶圓總營收的30%；7納米佔23%。換言之，7納米以內的先進技術製程，佔台積電上季晶圓總收入的53%。

台積電上季每股盈利相當於7.01元新台幣，折合每單位ADR 1.14美元。

台積電表示，2納米芯片有望2025年實現量產，惟目前無法完全滿足客戶的人工智能需求，預計人工智能供應短缺問題將2024年底得到全面解決。公司亦正按計劃在中國南京擴充28納米製程產能，另外美國亞利桑那州工廠面臨技術工人短缺的挑戰，生產計劃推遲至2025年。

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編輯：姚卓然