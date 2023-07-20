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【TSM】台積電四年來首錄盈利倒退　第二季少賺23%勝預期　惟來季指引遜預期

股市 14:52 2023/07/20

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【TSM】台積電第二季盈利跌23%勝預期　惟來季指引遜預期

受累於全球經濟不景氣削弱對汽車、手機及伺服器等芯片需求，全球芯片代工龍頭台積電（美：TSM）第二季營收4808.4億新台幣，按年下滑10%，盈利下降23.3%至1,818億新台幣，高於市場預期的1,725.5億新台幣，但仍為四年來首錄盈利倒退。

季內，公司毛利率為54.1%，達到原先指引的52%至54%的上限。公司第二季度5納米出貨量佔晶圓總營收的30%；7納米佔23%。先進技術，即7納米及更先進的技術，佔晶圓總收入的53%。

台積電表示，2納米芯片有望2025年實現量產，惟目前無法完全滿足客戶的人工智能需求，預計人工智能供應短缺問題將2024年底得到全面解決。公司亦正按計劃在中國南京擴充28納米製程產能，另外美國亞利桑那州工廠面臨技術工人短缺的挑戰，生產計劃推遲至2025年。

台積電預期，第三季銷售額167億美元至175億美元，毛利率51.5%至53.5%，低過市場預期的53.6%；預計營業利益率38%至40%，同樣低過市場預期的41.3%，並仍然預測全年資本支出320億美元至360億美元。

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編輯：姚卓然

美股 科技產品 台積電 晶片 經濟 台積電（美：TSM） 人工智能
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