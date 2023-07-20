【柬埔寨賭股】金界控股先建Naga 3主場館、料涉資少於7億美元　未有打算為俄項目撥備

▲ 【柬埔寨賭股】金界控股先發展Naga 3主場館、料涉資少於7億美元 未有打算為俄項目撥備

柬埔寨賭場營運商金界控股 （03918） 舉行業績發布會，主席Timothy McNally 表示， 柬埔寨是內地旅客最心儀的旅遊國家，雖然首季訪問柬埔寨的內地客僅恢復至疫情前約2成，但復甦過程需時，加上當地近年來不斷完善旅遊設施與配套，料未來18個月柬埔寨旅客有大幅增長，令公司業務收益。

金界旗下新綜合度假村Naga 3原先估計在2025年底之前完成設計及興建，惟早前將限期延至2029年9月底或之前。金界執行副主席兼執行董事李維德表示，計劃先發展Naga 3的主場館（Podium），其後才興建酒店等設施，料主場館涉資少於7億美元。Naga 3在2019年的總造價預算為35億美元，但管理層未有在業績會上透露，延期後的總造價是否有改變。

至於俄羅斯海參崴的博彩及度假項目，暫因局勢停止開發，李維德表示，過去兩年針對該項目的資本支出很少，料未來無須為此作撥備。

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記者：伍鍵文