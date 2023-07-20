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ASML中國需求保持強勁 上調全年銷售額預期

環球政經 14:15 2023/07/20

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荷蘭半導體設備製造商ASML公布了強勁的第二季財報，超過了分析師的預期。淨利潤按年增長35%至19億歐元，銷售額則按年增長28%，達69億歐元。

ASML在芯片生產中至關重要的光刻系統市場佔主導地位，其客戶包括全球主要芯片製造商。由於一些主要芯片製造商的新製造工廠尚未準備好接收這些設備，因此對用於尖端芯片生產的ASML先進EUV系統的需求正在放緩。然而，ASML第二先進的DUV產品線（用於稍老的芯片）的需求仍然很高。

由於中國客戶的強勁需求，該公司行政總裁Peter Wennink將全年銷售增長預期提高到30%。然而，由於宏觀經濟的不確定性，各細分市場的客戶仍持謹慎態度，預計經濟將在後期復甦。盡管如此，ASML約380億歐元的穩健積壓訂單為應對短期不確定性奠定了堅實基礎。

延伸閱讀：【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁  行業首選中國太保 【見下頁

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中國客戶面臨的出口管制規定限制了他們購買最先進的設備，但他們仍然渴望購買ASML的DUV設備。雖然由於出口限制，ASML從未在中國銷售過EUV設備，但中國仍然是該公司的重要市場。

盡管荷蘭最近對某些DUV機型提出了許可要求，但Wennink預計，這些法規或美國的任何預期規定都不會影響公司2023年及以後的財務預測。公司將繼續擴大生產，以滿足全球客戶日益增長的需求。

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撰文 : 林斯凱

晶片 荷蘭 銷售 美國 中國 歐元 美股 產品 經濟

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