馬斯克指Tesla或繼續減價 市場擔心利潤率收窄

Tesla於周三（19日）公布第二季業績。公司行政總裁馬斯克表示，公司將在「動蕩時期」進一步減價。自去年年底以來，該公司一直與競爭對手打價格戰。雖然減價策略增加了需求和交付量，但也擠壓了Tesla的利潤空間。

馬斯克指，世界經濟有時看似分崩離析，有時又看似穩定。他強調，Tesla願意犧牲利潤來提高汽車產量。然而，大幅減價對Tesla的汽車毛利率產生了負面影響，第二季毛利率從去年同期的26%降至18.1%。

盡管面臨挑戰，Tesla仍然專注於降低成本和新產品開發。今年，預計汽車交付量將達到180萬輛左右。較低的定價，加上政府對電動車買家的稅收減免政策，使Tesla於4月至7月間的汽車交付量達創紀錄的46.6萬輛，但這亦影響了盈利能力。

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該公司還在與一家大型原始設備製造商洽談「完全自動駕駛」軟件的授權事宜。然而，在使用該系統的Tesla汽車發生數起撞車事故後，監管方面的擔憂依然存在。

受消息影響，公司股價於業績公布的盤後時段下跌3.7%。

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