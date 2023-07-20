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傳蘋果測試AI工具「Apple GPT」 加入AI混戰

環球政經 13:00 2023/07/20

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在其他科技巨頭積極投入人工智能（AI）之際，蘋果（AAPL）並未有過多相關動作。然而，《彭博》日前報道指，蘋果正開發自家AI工具，以在生成式AI市場上奮起直追。

報道引述知情人士指，蘋果已建立一個名為「Ajax」的框架來創建大型語言模型，並正測試一個被工程師稱為「Apple GPT」的聊天機械人。但Apple GPT目前屬內部使用，並不打算公開發布。

報道稱，蘋果的新虛擬助手可以根據訓練數據總結文本並回答問題，目前正在內部用於產品原型開發。員工稱，該工具基本上複製了Bard、ChatGPT 和Bing AI，並以網絡應用程式的形式運行。

蘋果尚未就其正在開發的工具制定具體計劃，但目標是在明年發布與AI相關的重大消息。

延伸閱讀：【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁  行業首選中國太保 【見下頁

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撰文 : 林斯凱

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