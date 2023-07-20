【雪見大福】日本雪糕受歡迎　3.6億元出口額創歷史新高

日本雪糕很受外國人歡迎，過去十年日本雪糕海外出口額增長了8倍，去年出口額約為64億日圓，創下歷史新高。

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今年夏天日本高溫，關東部分地區更出現攝氏39.7度高溫，單周更有3,964人因中暑送院，而疫後不斷湧入的外國遊客也盡情地享受日本的各種冰品。有海外旅客對當地電視台表示，日本雪糕口味很多，在歐洲沒有這種雪糕，因此非常喜歡。

事實上日本雪糕深受外國人喜愛，對海外市場的出口呈上升趨勢。根據日本財務省的貿易統計，日本雪糕去年出口額達到64.5億日圓（約3.6億港元），相較於2013年的8.6億日圓（約4,800萬港元），在10年增長了7.8倍，創歷史新高。

樂天雪糕海外銷售比2015年增加6倍

其中最受歡迎的是具有日本風味的雪糕，樂天雪糕的「雪見大福」（雪見だいふく）已出口海外10年，主要出口目的地不僅是台灣、香港和中國等亞洲國家，還有加拿大和澳洲。今年樂天雪糕出口總額就比2015年時增長了近6倍，特別是「雪見大福」，單單是今年4至6月的出口額就已是去年的1.8倍。除了大家熟悉的香草口味之外，還有抹茶、朱古力、芒果、草莓等口味。

除了「雪見大福」，以堅硬度而知名的井村屋紅豆雪條（あずきバー）也很受外國人歡迎，因為使用了紅豆，而這在外國是很少見的。井村屋海外貿易部代理課長山口涼介表示，海外對日本食品的需求很大，而且正在蓬勃發展，紅豆雪條以堅硬而聞名，但在海外受到好評。井村屋紅豆雪條最近就擴展到亞洲的馬來西亞，在當地設廠並開始本地生產。

據日本雪糕協會的說法，日本雪糕在海大受歡迎的原因之一是外國遊客的口口相傳，通過社交網站將在日本吃到的雪糕傳播到自己的國家。而在東京奧運時，外國選手也驚訝於日本冰品的美味，透過社交媒體的宣傳下，把這股吃日本雪糕的風氣帶動了起來。

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責任編輯：李智賢

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