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【北上電子支付】微信支付開放內地商戶網絡　港人綁定國際銀行卡即可消費

Hot Talk 14:13 2023/07/20

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【北上電子支付】微信支付開放內地商戶網絡　港人綁定國際銀行卡即可消費

騰訊 （00700） 與Visa 、Discover Global Network（含 Diners Club ）、JCB 、Mastercard 等國際卡組織深化合作，近日全面有序開放境內各城市的微信支付商戶網絡，支持餐飲、交通、購物、酒店旅遊等各領域商戶，支持掃碼、被掃、微信小程序、In APP多種支付方式，不斷拓展消費場景。

此次陸續開放微信支付商戶網絡，入境人士通過護照、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、台灣居民來往大陸通行證（台胞證）、港澳居民居住證、台灣居民居住證、外國人永久居留身份證開通微信支付，綁定國際銀行卡，即可在逾千萬家中小商戶便捷消費。

為支持用戶小額高頻的消費需求，對於單筆交易金額人民幣200元及以下的國際卡交易，微信支付承擔國際卡交易相關費用，免收用戶交易手續費。

ET財智Talk
【ET財智Talk】住宅樓價續向下調整？ 高力李婉茵分析本地住宅、商鋪及寫字樓前景及機遇

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編輯：姚卓然

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