【維達3331】成本通脹壓力損毛利 維達國際中期盈利跌81%

維達國際（03331）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利約1.21億元，按年下跌81.1%，每股盈利10仙，中期息每股10仙。期內，收益100.7億元，按年升約4%，毛利約25.3億元，跌18.5%，毛利率下降6.9個百分點至25.1%。

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該公司稱，由於成本通脹的壓力，期內利潤率受壓，毛利及淨利潤下跌。維達表示，盡管經濟復甦和消費氣氛仍不明朗，但集團對經營產品類別的增長潛力充滿信心。展望未來，通脹壓力有望緩解，集團將繼續努力克服宏觀市場的不利因素，在收入增長、提升市場份額和提升利潤水平中，找到最佳平衡點。

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此外，維達指，將繼續投入於高端產品類別及高利潤類別，以進一步提升產品組合；繼續投入於主要市場的個人護理業務及主要產品類；繼續投入於電商及新渠道，以進一步加強在內地市場的領先地位，及繼續投入於品牌建設及創新，進一步實現差異化，並在競爭中保持集團的高端定價優勢。

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